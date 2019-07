– Jeg får blikk hvis jeg tar meg et kakestykke

UAE-rytter Dan Martin fortalte TV 2 i går at han spiser mye, noe han hevder er i sterk kontrast til flere av de andre sammenlagtrytterne.

Odd Christian Eiking sier han aldri har kjent på at noen har presset han til å bli tynnere, men at han legger merke til at lagledelsen i Wanty–Groupe Gobert ønsker at rytterne skal være så tynne som mulig.

– Men det handler litt om om du tar deg nær av det. Tar du et kakestykke på middagen eller ved frokostbord får du om ikke høre det, så i alle fall et blikk. De vil jo at vi skal være så tynne som mulig, men det er jo veldig old school. Jeg hører ikke på dem som synes vi skal være så tynne som mulig, man må jo tenke litt på helsen også, sier Eiking til TV 2.

En av de store snakkisene under årets Tour har vært vekten til den spanske veteranen Alejandro Valverde. Den 1,78 meter høye spanjolen sa til TV 2 tidligere i uken at han var nede i rekordlave 58,6 kilo før Touren begynte. Eiking forteller at han måtte ta en ekstra titt på Valverde før starten på mandagens etappe.

– Nå så jeg Valverde på startstreken i går, og måtte studere han litt. Det var helt... det var tynt altså. Jeg har sett han tidligere år, og da har han også vært kjempetynn, men mer sunn og med muskler på kroppen. Nå så han ut som et skjelett med litt scener på.

– Jeg har følt på spisevegring

En av de som syns det har vært for stort fokus på vekt i sykkelsporten er UAE-rytter Vegard Stake Langen.

– Jeg føler det har vært for stort fokus på det tidligere, men sånn som i år synes jeg laget har gått litt bort fra det. Nå har vi mer fokus på at vi skal spise mye, og ha mye overskudd. For lagets del har det vært en klar forbedring i år.

Han forteller at han selv har følt på presset om å bli tynnere.

– Jeg har følt på det selv da jeg ble proff på et fransk lag. Da var jeg ganske tynn i forhold til det jeg er nå. Da var jeg kanskje syv kilo lettere enn jeg er i dag. Det er store forskjeller, og jeg husker at ikke det var noe særlig. Men jeg har lært noe av det, og funnet ut hva som fungerer best for meg, så det var god læring.

– Det var ikke så tøft der og da. Man kjenner jo litt på det, men jeg tenkte at det var normalt, og slo meg litt i ro med det at det var vanlig å være litt sulten. Men nå som jeg ser at det går an å spise mye og likevel sykle fort, er jo det mye bedre.

Stake Laengens lagkamerat Sven Erik Bystrøm forteller at det var en sjokkovergang å gå fra et norsk lag til profflaget Katusha.