Sauene til Tor ble tatt av hund

– Det blir et spørsmål om man skal fortsette med det, siden det får så tragiske resultater. Fylkesmannen er opptatt av at man får beitet ned disse øyene for å holde vegetasjonen nede, men omkostningene for dyrene blir for store, sier han og legger til:

– Det er et gjentakende problem år etter år. Andre har også sau på øyene og det skjer hvert år at det blir tap av sau på grunn av hund.

SKAMBITT: Slik fant naturoppsyn Per Espen Fjeld den tredje sauen død tirsdag. Det er trolig den samme sauen som mandag ble funnet med flere bittskader. Foto: Per Espen Fjeld

– Veldig, veldig ille

Det var naturoppsyn Per Espen Fjeld som tirsdag var ute og fant den tredje sauen. Han bekrefter at det har vært flere tilfeller av hunder som har tatt sau i det samme området tidligere, og sier at det er et område de følger ekstra nøye med på.

Han reagerer sterkt på at hundeeiere ikke klarer å følge båndtvangen.

– Det er veldig, veldig ille. Det er alvorlig og veldig trist at folk ikke klarer å passe på hundene sine, sier Fjeld til TV 2.

Som naturoppsyn er en av oppgavene hans å holde øye med slike hendelser, og å sjekke skadede eller døde sauer de finner. Nå har de også koblet inn skjærgårdstjenesten og en politibåt i området i saken, slik at de er tre etater som følger med.

– Vi har en sterk mistanke om at det er samme hund som har tatt sauene, men vi kan ikke si noe sikkert. Vi kommer til å følge veldig nøye med, sier han videre.