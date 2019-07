Franskmannen sendte sjokkbølger gjennom den røde delen av Manchester da han i juni åpnet for United-exit.

Stjernespillerens agent, Mino Raiola, satte nylig fyr på spekulasjonene da han bekreftet at klienten ønsker en overgang.

Tirsdag uttalte Raiola seg igjen om Pogbas fremtid.

– Han har alltid vært en gjennomført profesjonell på alle områder. Klubben har visst hva Pogba vil i en lang, lang tid. Det er en skam at folk kritiserer Pogba uten å sitte på den riktige informasjonen. Det er beklagelig at klubben ikke kommenterer dette. Forhåpentligvis vil det snart komme en løsning som er til det beste for alle parter, sa Pogbas agent, ifølge The Daily Mail.

Til tross for de gjentatte ryktene og uttalelsene fra agenten, er Pogba med på de røde djevlenes treningsleir i australske Perth. Ekspertene tror imidlertid at franskmannen snart er ferdig på Old Trafford.

– Det er tydelig at Pogba vil dra. Det har ligget i kortene, men er blitt mer tydelig de siste ukene, sier Simon Peach til TV 2.

– Kan forstyrre hele sesongen

Han er Press Associations fotballsjef, og følger Manchester United tett.

– Dette er en situasjon som kan overskygge sesongoppkjøringen, og derfor forstyrre hele sesongen. Og dette er en nøkkelsesong både for Ole Gunnar og Manchester United. Derfor sier jeg at de virkelig må ta et klart standpunkt. Men det er lettere sagt enn gjort med en situasjon som kan pågå i flere måneder, erkjenner han.

Peach er spent på hva Ole Gunnar Solskjær har å si om situasjonen når kristiansunderen møter pressen for første gang denne sesongen. Det skjer onsdag morgen norsk tid.

– Solskjær må virkelig slå fast hvor han står, og hvordan han stiller seg til det Pogba og agenten har sagt. Det er på tide for United å ta tilbake kontrollen over situasjonen. For det er de som har kontrollen og makten, påpeker den britiske journalisten.

– Vanskelig å la ham gå

Han mener at Solskjærs svar vil gi en solid pekepinn på hva overgangssagaen resulterer i.

– Hva tror du skjer?

– Hvis du ser på bredden i stallen til United, og det faktum at han er en av stjernene, blir det vanskelig å la ham gå. Og jeg kan ikke helt se hvem som har penger til å gi dem det de krever for stjernespilleren deres, svarer han.

Pogbas angivelige prislapp har variert under «silly season». Den siste meldingen kom fra Daily Mail mandag kveld. Avisen hevder at Manchester United ønsker 1,6 milliarder kroner for midtbanestjernen.