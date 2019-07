– Vi oppdager hele tiden nye avvik i varslingssystemet for atomulykker

I tillegg til ubåtbrannene har trusselbildet endret seg, noe som har gitt nye utfordringer for det videre arbeidet med norsk atomberedskap.

Russiske ubåter gjennomfører jevnlig tokt og øvelser i Barentshavet og tilstøtende havområder, og Norge mottok i fjor 30-40 anløp i året av franske, britiske og amerikanske atomubåter.

Forlis av reaktordrevne fartøy kan gi akutte stråleskader og andre helseeffekter for befolkningen i nærområdet, ifølge norske krisemyndigheter.

Den økte risikoen for radioaktive utslipp har ført til at nordmenn oppfordres til å ha jodtabletter hjemme. Salget ble ifølge NRK doblet etter HBO-serien «Tsjernobyl».

Viktig for Norges sikkerhet

Dersom det skjer en atomhendelse i Norge eller i utlandet er varslingssystemet av stor nasjonal sikkerhetsmessig betydning. Norge har ifølge DSA en permanent beredskap for å håndtere atomhendelser, med egen døgnvakt for varsel nasjonalt og internasjonalt.

Strålevernmyndighetenes oppgave er å sørge for en effektiv og hurtig håndtering etter en atomulykke, og vurdere tiltak for å få så små konsekvenser som mulig.

– Når varslingssystemene ikke fungerer som de skal, tar det lenger tid før vi får satt i gang dette arbeidet, sier fungerende avdelingsdirektør Øyvind Gjølme Selnæs til TV 2.

Aftenposten avdekket i januar alvorlige brudd i varslingssystemet. Norge hadde i høst 16 alvorlige avvik og sammenbrudd, og lå nede i opp til 12 timer hver gang.

Et nytt system for å håndtere varsel om atomhendelser var på plass 7. desember.

– Etter det er vi ikke kjent med noen nye avvik, sa direktør Håkon Grimstad i Norsk Helsenett til Aftenposten.

Fant nye avvik

Men TV 2 kan avdekke at norske myndigheter fremdeles har store utfordringer med varslingssystemet, tross forsikringene fra det statlige foretaket Norsk Helsenett, som har ansvaret for å drifte IKT-systemene i helsevesenet.

I begynnelsen av juni, altså litt under en måned før atomubåtbrannen i Barentshavet, slo en avdelingsdirektør i DSA alarm, og rapporterte om nye avvik til Norsk Helsenett (NHN). Direktør Ole Harbitz og avdelingsdirektør Per Strand ble også orientert om den fornyede bekymringen for varslingssystemet:

– Vi har fremdeles store utfordringer med varslingssystemet for atomhendelser, og DSA ser alvorlig på dette. NHN meldte på slutten av høsten 2018 at det nye varslingssystemet for atomhendelser nå var operativt og fungerte som det skulle. Dessverre har vi igjen hatt en periode med stadig nedetid og problemer med varslingssystemet. Vedlagt er en oversikt over 7 nye avvik som er registrert siden januar i år, heter det i en epost som TV 2 har fått innsyn i.

– Veldig alvorlig

Selnæs sier at etaten er i nær dialog med Norsk Helsenett, for å finne avbøtende tiltak på situasjonen.

– Vi ser veldig alvorlig på det. I verste fall har dette konsekvenser for vår beredskap, og hvor raskt vi er i stand til å håndtere ting som skjer, sier han.

Samtidig som DSA er bekymret over avvikene de har funnet, understreker Selnæs at disse avvikene ikke har vært under reelle atomulykker, men under tester og øvelser.

– Vi ser med største alvor på de avvikene som vi ikke oppdager. Vi vet ikke at avvikene er der før vi oppdager det under rutinetestene våre eller i en øvelse.

– Har det skjedd i år?

– Ja, det har skjedd. Vi har veldig ofte rutinetester for å sikre at disse systemene er oppe og går, og så blir vi overrasket når vi ser at systemene ikke fungerer som forventet, sier Selnæs.

Avdelingsdirektøren sier at det er funnet tre forskjellige typer avvik i varslingssystemet for atomhendelser.

– Det vi synes er bekymringsverdig, er at disse avvikene dukker opp hele tiden og må lukkes. Hver gang må det finnes nye løsninger og lukkes på nye måter. Mest alvorlig er det med avvik som vi ikke vet er der før vi oppdager dem når vi tester systemene, sier Selnæs som beskriver de ulike avvikene slik: