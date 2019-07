Hendelsen skjedde om bord et tog som var på vei fra Stockholm til Trondheim den 5. juni.

Da toget kom inn på norsk side, hadde Tolletaten planlagt en kontroll i Meråker i Trøndelag.

Mistanke

Om bord i toget satt en 34 år gammel norsk mann. Da tollerne gikk inn i toget, fattet narkotikahunden Jed umiddelbart mistanke mot mannen.

– Mannskapet spurte vedkommende om han hadde narkotika på seg, og han ble tatt med til videre kontroll på Trondheim lufthavn Værnes, sier seksjonssjef i Tolletaten, Hallgeir Bjørvik, til TV 2.

^ STORT BESLAG: Tolletaten beskriver beslaget som relativt stort i deres målestokk. Foto: Tolletaten

Da mannen ble undersøkt, avdekket tollerne en ryggsekk med tusenvis av tabletter.

– Det var blant annet 1006 ecstasytabletter, samt 4430 andre narkotiske tabletter som besto av virkestoffet alprazolam. Han hadde også 0,6 gram kokain på seg, sier Bjørvik.

Store verdier

Seksjonssjefen sier at beslaget er relativt stort i deres målestokk.

– Det var helt klart beregnet for videresalg. Det er vanskelig å anslå verdien, for det avhenger av markedet. Men det normale er mellom 150-200 kroner per ecstasy-tablett, sier han.

Den 34 år gamle mannen erkjente forholdet, og både han og beslaget ble overlevert til politiet. 34-åringen ble anmeldt kort tid etter.

Bjørvik sier at sommeren ikke skiller seg spesielt ut når det kommer til beslag av narkotika, og at forholdet dermed ikke knyttes opp mot sommertrafikken.