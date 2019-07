Matmor Ann-Kristin Normann fra Samnanger ved Bergen hadde i flere dager lurt på hvor ponnien Harry var. En merkelig lyd fra fjellsiden gjorde at Normann reagerte.

Etter flere mislykkede letinger, gikk Normann og en venn opp på fjellet søndag. Der fant de Harry sittende fast på en fjellhylle ved et 30 meter høyt stup.

– Jeg syntes jeg hørte en rar lyd. Ingen hest ville gått bort der han var, så han har blitt skremt av tordenvær eller dyr, forteller Normann til TV 2.

En storstilt redningsaksjon med helikopter, veterinær og brannvesen ble løsningen.

Det var Bergens Tidende som først omtalte saken.

Umulig å finne vei

Normann kontaktet brannvesenet som kom mannsterke med åtte menn. Det var imidlertid ikke nok, for det fantes verken vei opp eller ned fra hyllen.

– Vi leita over alt, men det var umulig å finne en løsning. Etter litt diskusjon med veterinæren fant vi ut at helikopter skulle bli løsningen, sier Normann til TV 2.

Mirakelponni

Etter at helikopteret kom, pakket de hesten inn i et nett for så å heise den trygt opp i luften.

– Da hesten var trygt på bakken begynte den umiddelbart å spise gress, selv om den ikke hadde kommet seg ut av nettet ennå, forteller til Normann.

Normann omtaler det som en mirakelponnie.

– Etter ti minutter så den kjæresten sin, og galopperte rett til henne. Det er en herlig mirakelponnie, sier Normann