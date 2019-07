Labour-leder Jeremy Corbyn skriver i et brev til partimedlemmene at den nye statsministeren bør sørge for en ny folkeavstemning om Brexit, melder Sky News.

I februar åpnet Labour-lederen for en ny folkeavstemning, og sa at han heller vil ha en ny folkeavstemning om enn en EU-utmelding styrt av det konservative regjeringspartiet.

Storbritannias neste statsminister stiller i kveld til fjernsynsdebatt når Jeremy Hunt og Boris Johnson møtes ansikt til ansikt.

Fjernsynsdebatten starter på ITV klokken 21 norsk tid og finner sted etter at de to har deltatt på en rekke separate arrangement rundt omkring i landet der de har svart på spørsmål fra partimedlemmer.

De rundt 180.000 medlemmene i Det konservative partiet skal senere denne måneden velge ny partileder i en uravstemning. Hunt eller Johnson blir da også automatisk ny statsminister etter Theresa May 24. juli. (TV 2/NTB)



Saken oppdateres.