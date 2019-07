Den 26. mai ble åtte fjellklatrere meldt savnet etter at de forsøkte å bestige fjellet Nanda Devi i Himalaya.

Nanda Devi er 7817 meter høyt, og er Indias nest høyeste fjell.

Blant de åtte var det fire briter, to amerikanere, en australier og en inder.

I juni ble sju av de åtte klatrerne funnet omkommet. Like ved likene fant også indiske myndigheter et GoPro-kamera som viser turfølget kort tid før de forsvant.

Det skriver Sky News.

– Skjermen ble svart

I klippet som varer i drøyt to minutter, ser vi de åtte klatrerne koblet sammen til et tau. Men plutselig blir skjermen svart. Myndighetene mener at videoen kan avsløre hva som forårsaket ulykken.

– Plutselig hørte vi en høy lyd. Skjermen ble svart, og videoen stoppet, sa en talsmann for grensepatruljen, Vivek Kumar Pandey, til nyhetsbyrået AFP.

Det var klatreren som gikk bakerst i rekken som holdt kameraet. Det ble funnet nedgravd i snøen like ved der de sju kroppene senere ble funnet.

Den britiske team-lederen Martin Moran er fortsatt savnet.

Stor hjelp

Vivek Kumar Pandey er talsperson for indiske myndigheter. Ifølge Sky News spekulerer de nå i om klatrernes samlede vekt kan ha utløst et snøskred, som førte til at turfølget døde.

Myndighetene sier at videoen har vært til stor hjelp i arbeidet med å finne årsaken til ulykken.

– Videoen vil hjelpe oss til å analysere hva som gikk galt. Kameraet har vist seg å fungere som den svarte boksen til et fly, og gir oss innsikt i klatrernes siste minutter, sa lederen for redningsaksjonen, A.P.S Nambadia, til nyhetsbyrået

– Svært utfordrende

Han sa videre at jobben med å finne de åtte klatrerne har vært svært utfordrende. De ble sist sett 26. mai, og 3. juni ble de lokalisert av et helikopter. Flere forsøk ble iverksatt for å hente dem ut, men på grunn av sterk vind måtte redningsaksjonen avbrytes.

Klatrere ble derfor fraktet inn til fots for å hente ned de omkomne.

– Vi risikerte vårt eget liv for å gjennomføre operasjonen. Vi sov sammen med de døde i flere dager, fortalte én av redningsmennene, Ratan Singh Sonal, til AFP.

– Om natten gravde vi ned likene i snøen, for å forhindre nedbrytingen av kroppene, fortalte han videre.