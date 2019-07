Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei ser på en Volvo XC90 2006-modell. Den er gått 240.000 kilometer. 2,4 liter diesel på 163 hester og AWD.

Jeg lurer på om dette kan være et godt kjøp. Hva bør man se etter og hva bør man styre unna?

Benny svarer:

Heisann. Dette er nå en bil som koster fra rundt 80.000 kroner. Det betyr at du får mye bil for pengene. XC90 er stor, rommelig, praktisk og fortsatt ganske komfortabel.

Mange har også syv seter. I sin tid var dette virkelig en drømmebil for mange norske familier, men prisen gjorde at det ble med drømmen for de fleste.

Som bruktbil er den nå innenfor rekkevidde for veldig mange. Derfor skjønner jeg også at man blir fristet.

Denne generasjonen Volvo XC90 er en bil vi har skrevet veldig mye om her på Broom. Da vi startet opp i 2009, var den fortsatt nybil og solgte relativt godt. Nå har den forlengst blitt erstattet av en ny og langt bedre modell, men det er fortsatt flere tusen eksemplarer av første generasjon på norske veier.

Konkret for bilen du ser på vil jeg si at du ikke må finne på å kjøpe den uten en test hos NAF eller på et verksted. En 13 år gammel XC90 som har gått 240.000 kilometer kan virkelig være risikosport. Hvis det er mye som hangler her, risikerer du kjapt reparasjoner som langt overgår verdien på bilen.

Sjekk også servicehistorikk og hvordan bilen har blitt fulgt opp. Få eiere (aller helst én), komplett servicehefte og gjerne også en fersk EU-kontroll er svært viktig her.

Taxi-eier Rune reparerte for 150.000 kroner – på ett år

Interiøret er et av trumfkortene til XC90. Her er det god plass og mange smarte løsninger.

Legg mest mulig penger i kjøpet

Noe av utfordringen med denne XC90 er at kvaliteten er temmelig ujevn. Jeg kjenner til eiere som omtrent ikke har hatt problemer i det hele tatt, mens andre må reparere det ene etter det andre. Uansett er ikke dette en bil du bør kjøpe hvis du ikke har økonomi til å takle påkost. For det vil komme.

Særlig i starten var det en god del feil og problemer. Mye kommer nok av at Volvo tok endel innersvinger underveis i utviklingen. Som en liten bilprodusent med begrensede ressurser, måtte de kompromisse på flere ting.

XC90 er bygget på samme plattform som datidens S60 og S80. Men XC90 er både større og tyngre enn disse. Det klarte nok ikke Volvo helt å ta høyde for. Bilen sliter bremseskiver i ganske høyt tempo. Hjullagre er en annen svakhet. Forstillingen også. Mange har opplevd motortrøbbel, blant annet at turboen havarerer, samt at det har vært byttet en del automatgirkasser på XC90.

Det har også vært mange elektriske feil. Noen er bagateller, andre er mer omfattende. Uansett går det fort både timer og tusenlapper når det skal feilsøkes, byttes og fikses.

Dette må du veie opp mot alt det positive en brukt XC90 vil gi deg. Generelt er mitt råd å legge mest mulig penger i kjøpet, det vil si så ny bil som mulig – og at den ikke har gått kjempelangt. Det tror jeg fort du vil spare på i det lange løp.

Lykke til med bilkjøp!

