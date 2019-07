Tirsdag formiddag norsk tid la den engelske spissen, som forlot Liverpool ved kontraktslutt 1. juli, ut en video på Instagram.

Der viser Sturridge at glassdøren som leder til verandaen er knust.

Den tidligere Liverpool-stjernen hevder at innbruddstyver har tatt med seg flere bager fra overetasjen – i tillegg til hunden hans.

I videoen lover Sturridge en klekkelig dusør til den som kan hjelpe ham med å finne hans beste venn.

– Hvis noen kan finne hunden min, betaler jeg hva som helst. Jeg er blodig seriøs, sier 29-åringen, før han langer ut:

– Jeg vil vite hvem som tok seg inn, hva som skjedde, hvorfor de tok hunden min og hvorfor de har tatt bagene. Hvordan kan du bryte deg inn og stjele noens hund? Er du gal? Kommer du til et hus for å ta en hund? Noen, vær så snill og finn hunden min.

Like etter utdyper 29-åringen i story-funksjonen til Instagram. Der forteller han at han og reisefølget forlot huset klokken 23.30 og var borte i to timer. Så bønnfaller han igjen om å få hunden sin tilbake.

– Jeg betaler hva som helst. Det handler ikke om penger. Jeg vil bare ha hunden min tilbake. Så enkelt er det, sier Sturridge.

Spissen var en av Liverpools viktigste spillere da Merseyside-klubben kom på andreplass i Premier League i 2014. Siden har han slitt voldsomt med skader, og har fått lite tillit av Jürgen Klopp.

Sturridge, som står med 26 landskamper for England, er for tiden på klubbjakt etter at han ikke fikk forlenget kontrakten med Champions League-mesteren.