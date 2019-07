Tidligere ansatte advarer mot Bompenge-Trym – nå svarer han på kritikken

– Kollegaen ble møtt av Aafløy på arbeidsplassen, som ikke likte at det var hun som kom, og ba henne gå hjem. Ikke lenge etter møtte han opp på døren hjemme hos meg. Der krevde han å få snakke med meg, men jeg turte ikke møte han alene, sier Rose Marie.

Trakk oppsigelse

Hun fikk med seg en fra kollektivet hun bodde i. Da hun møtte Aafløy igjen, ville han gi henne sparken på dagen, forteller hun.

– Han ba meg om å signere et skriv der det stod at jeg hadde gjort store overtramp. Hva de overtrampene var, stod ikke, forteller Rose Marie.

Rose Marie nektet å signere. Hun fikk hjelp av jussformidlingen fordi hun mente det var feilaktig oppsigelse. Det endte med at Aafløy trakk oppsigelsen og hun fikk en nøytral attest.

TV 2 har vært i kontakt med kollegaen av Rose Marie, som åpnet Moliere den dagen.

Kollegaen Kristina bekrefter både historien og oppførselen Aafløy hadde som sjef.

– Aafløy er ikke egnet til offentlig verv

Kristina ble vitne til utskjelling.

– Jeg håndterte han greit, men jeg så hvordan han skjelte ut andre, sier Kristina.

Også de to andre kvinnene TV 2 har vært i kontakt med, sier Aafløy kunne kjefte over urimelige ting, og ofte var sint.

– Jeg opplevde aldri noe voldsomt fra ham, men jeg reagerte på hvordan han behandlet folk, sier Maria, en av de tidligere ansatte.

Både Rose Marie, Maria og Kristina sier de ønsker å stå fram nå når han kan få en viktig rolle i Bergens-politikken, men avviser at de har en politisk baktanke.

– Hvorfor forteller du dette nå?

– Jeg synes ikke den type personlighet er egnet til offentlige verv. Dette er et nytt parti og han er ny i offentligheten. Jeg synes velgerne fortjener å vite hvem de stemmer på, sier Kristina.

Aafløy om kritikken: – Ikke alle finner seg til rette

TV 2 konfronterte Aafløy med beskrivelsene kvinnene gir av han som sjef. Aafløy sier at han som arbeidsgiver ikke kan kommentere arbeidskonflikter.

– I den perioden hadde jeg rundt 80 ansatte, når noen er misfornøyde må man bare akseptere det. Ikke alle ansatte finner seg til rette på en arbeidsplass, sier Aafløy til TV 2.

Aafløy ønsker ikke å kommentere episoden til Rose Marie hvor han møtte opp på døra. Aafløy sier til TV 2 at saken er taushetsbelagt. Videre nekter han for å ha sagt opp noen uten gyldig grunn.

På spørsmål om hva han tenker om at noen av kvinnene ikke mener han er egnet til et offentlig verv, svarer Aafløy at han har blitt valgt til leder for en partiorganisasjon gjennom demokratiske valg to ganger.

– Dette er en sak som rører arbeidsforhold med dype arbeidskonflikter. Det må folk ha i bakhodet når de skal tolke det som er å lese i avisen, sier Aafløy.