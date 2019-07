Dette bør du gjøre hvis du brenner deg på en manet

Når fellesferien er i gang og man har fri, er det ingenting som hjelper like godt mot sommervarmen som et avkjølende bad i det friske saltvannet langs kysten.

Men du kan raskt ende opp med å måtte svømme i sikksakk for å unngå å komme borti brennmaneter, som også dukker opp i takt med at det blir varmere i været.

Au!

Men hvordan blir man kvitt den irriterende kløen hvis man først har kommet til skade for å ta borti en brennende, geléaktig manet?

Det er flere gode, men også mange dårlige råd, om hva man kan gjøre. Hva som faktisk fungerer, er mer usikkert.

Fagredaktør i Apotek 1, Xuan Nguyen, sier til TV 2 at de fleste rådene som verserer ikke har noe for seg.

Av de mest kjente kjerringrådene er å påføre potetmel, tannkrem, yoghurt, urin eller å smøre glassmanet på huden.

– At tannkrem, yoghurt eller til og med urin skal kunne bidra til lindring, er nok dessverre usant. Det vil sannsynligvis bare føre til at plagene blir verre, så det vil jeg ikke råde noen til å prøve. Å gni en glassmanet på såret vil heller ikke ha noe for seg, sier Nguyen.

STOR: Brennmanetene kan vokse seg ganske store utover sommeren, men de er ikke i utgangspunktet farlige. Foto: Tor Andre Johannessen

Styr unna eddik

Et annet kjent og kjært triks skal være å påføre eddik på huden der man har brent seg. Det skal ikke være så lurt, ifølge Nguyen.

– Eddik er et råd jeg har hørt om, men det vil jeg fraråde. Tidligere var det et velkjent råd, men det forverrer bare irritasjonen. Det får faktisk bare neslegiften til å løsne bedre fra manet-trådene og gjøre vondt verre, sier Nguyen.

Dette fungerer

Selv om mange råd ikke fungerer, er det visse ting man kan gjøre som har en effekt.

– Hvis du brenner deg på huden er det lurt å skylle rikelig med saltvann. Da får man bort det meste av neslegiften. Det er viktig å ikke skylle med ferskvann, for det kan føre til at giften sprer seg ytterligere og plagene bare blir verre, forklarer Nguyen.

– Det er også viktig å sørge for at det ikke henger noen manettråder igjen, så å få renset huden skikkelig er lurt. Bruk gjerne pinsett eller hansker for å fjerne de. Om tråden er vanskelig å få bort, kan det være et triks å gni saltvann med sand i for å få bort rester av nesle-tråder, sier Nguyen.

VARMT BAD: Nguyen forklarer at når såret er renset kan det også virke lindrende å ta et varmt bad. Foto: Apotek 1

Hvis man skulle være så uheldig å bli brent i øye kan det føre til ekstra ubehag, men skulle det skje bør du følge disse rådene.

– Da bør du forsøke å få skylt øyet i lunkent vann. Da er det viktig å ha en myk stråle med vann og gjøre dette i hvert fall i 20 minutter, så man får skylt det skikkelig. Å bli brent i øyet byr jo på mer ubehag enn på huden, så det kan være lurt å oppsøke lege for å få undersøkt det skikkelig, sier Nguyen.