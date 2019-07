Steven Gerrard har siden 2018 ledet den skotske storklubben Rangers FC. Kontrakten strekker seg til 2022, men de siste dagene har flere britiske medier hevdet at Liverpool-legenden har fått tilbud fra Newcastle.

Premier League-klubben er på managerjakt etter at Rafael Benitez forlot klubben i slutten av juni, og skal altså ha hatt Gerrards navn på blokken over mulige erstattere.

Gerrard som tok en imponerende andreplass med Rangers i den skotske ligaen, i sin første sesong som manager, skal ifølge Daily Mirror ha fått en henvendelse fra Newcastle-eier Mike Ashley.

Ifølge samme avis skal Gerrard ha avslått tilbudet.

Newcastle har ifølge Talksport uttalt at de ønsker å hente en yngre trener til St. James's Park, der også Nice-trener Patrick Vieira skal være på ønskelisten.

Den skotske avisen The Scotsman melder tirsdag at det ikke er noe hold i ryktene. Gerrard har insistert på at det ikke er tilfellet og at han ikke har fått noe tilbud fra Newcastle.

På direkte spørsmål om Premier League-klubben hadde vært i kontakt med ham svarte han:

– Falske nyheter. Ikke som jeg vet om.

Det har også vært spekulasjoner om Gerrard som mulig erstatter for Frank Lampard i Derby, etter at Lampard tok over Chelsea tidligere denne måneden. Den jobben fikk Phillip Cocu for få dager siden.

For øyeblikket forbereder Gerrard og Rangers seg for europaligakvalifisering.