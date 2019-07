Andrine Hegerberg (26) har funnet seg en ny klubb. Det bekrefter agenten Victor Bernard.

TV 2 har grunn til å tro at klubben det dreier seg om er Real Sociedad.



Har signert

Interessen fra den spanske klubben har i alle fall vært til stede over lang tid, og nylig var partene nær ved å komme til enighet om en avtale, ifølge TV 2s opplysninger.

– Andrine har signert for en ny klubb, men jeg har dessverre ikke mulighet til å si hvilken klubb dette er akkurat nå, sier agent Bernard.

Real Sociedads kvinnelag spiller i Spanias øverste divisjon, der de i fjor endte på 7.-plass. Sesongen ble totalt sett en stor opptur for klubbens kvinnesatsing siden de gikk til topps i cupen.

Andrine Hegerbergs kontrakt med franske PSG gikk ut etter fjorårets sesong. Det har lenge vært klart at den ikke kom til å bli forlenget.

Samme klubb som Martin Ødegaard

Nå tyder det meste på at Spania og vakre San Sebastian blir neste stoppested for 26-åringen.



I så fall vil tilfeldighetene ha det til at hun ender opp i samme klubb som en annen viss norsk fotballspiller som nylig gikk hardt ut offentlig mot Andrines søster.



Før kvinnenes fotball-VM gikk nemlig Martin Ødegaard knallhardt ut mot verdens beste kvinnelige fotballspiller Ada Hegerberg grunnet et intervju som Josimar publiserte like før mesterskapet.

– At du nå velger å gjøre et slikt intervju er totalt uforståelig. Timingen er skrekkelig, skrev Martin Ødegaard på Instagram.

Nå tyder altså det aller meste på at søsteren Andrine og Martin Ødegaard de neste årene skal spille i samme by og klubb.

Andrine Hegerberg har tidligere spilt for Kolbotn, Stabæk Turbine Potsdam, Kopparbergs/Göteborg, Birmingham Ladies og nå sist PSG. Hun har 25 A-landskamper på samvittigheten, men ble ikke tatt ut til sommerens VM i Frankrike.