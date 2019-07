Den norske programlederen Fridtjof Nilsen (42), kjent fra blant annet programmet «Alt for Norge», fikk endelig sitt «ja» av kjæresten gjennom ti år, Katrine Kvalsund.

De giftet seg lørdag 6. juli i romantiske omgivelser på det historiske hotellet Castello Della Castelluccia like utenfor Roma.

– Jeg har vært sammen med Katrine i 10 år, og vi har to nydelig barn sammen, så vi har jo valgt hverandre for lenge siden, sier nygifte Nilsen til TV 2.

Rørende vielse

Programlederen gikk ned på kne i 2017 på en tur til Nord-Sverige, og han avslørte til ukebladet Se og Hør at det var lettere sagt enn gjort å fri til kvinnen i sitt liv.

Nilsen, som også har gjort stor suksess med rockebandet «Span», avslører til TV 2 at det var en svært rørende vielse.

Nilsen har selv delt et bilde fra bryllupet på Instagram:

– Det å ha en sånn helg hvor vi er omringet av familie og venner for å feire kjærligheten var en helt utrolig opplevelse. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle stå og hulke av gråt da hun ble ledet inn av faren sin. Alt gikk over all forventning, sier han.

Totalt 80 gjester overveiet vielsen i Italia.

Liker seg på skjermen

Nilsen har vært lenge i underholdningsbransjen, han spilte blant annet i «Karlsson på taket» allerede som 11-åring.

MAKKERE: Fridtjof Nilsen sammen med kameraten Alexander Nyhagen. De har også ledet en podcast sammen. Foto: DR / Stella Pictures

Han var også en kjapp tur innom såpeserien «Hotel Cæsar» i 2000, i rollen som artisten Flash.

Derimot kjenner nok de fleste 42-åringen fra TVNorge-programmene «Kakekrigen», «Alt for Norge» eller «Gøy på landet» sammen med Alexander Nyhagen, hvor jenter fra byen sendes ut i distriktene på jakt etter drømmemannen. Serien fikk god suksess utenfor Norge og ble solgt til hele 35 land.