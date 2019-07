Blir du tatt for å kjøre for fort i Norge, kan det koste mye penger. Er overtredelsen drøy nok, risikerer du å måtte betale opptil 10.650 kroner.

Den satsen gjelder dersom du kjører til og med 40 km/t over fartsgrensen i en 90-sone eller høyere.

Faktisk er Norge i verdenstoppen på trafikkbøter, i følge en undersøkelse Verve Search Ltd har gjennomført i samtlige OECD-land.

1,2 millioner kroner i fartsbot

Likevel finnes det eksempler på fartssyndere som må punge ut langt mer enn drøyt 10.000 kroner.

Tidligere i sommer ble den finske NHL-spilleren Rasmus Ristolainen oppdaget i vel høy fart i Åbo i Finland. Hockeyspilleren var hjemme på ferie og ble målt til 81 km/t i en 40-sone, bak rattet i sin Mercedes G500.

Det skulle vise seg å bli en svindyr affære for 24-åringen. Nå er Ristolainen nemlig dømt for grovt uaktsom kjøring av tingretten i hjemlandet.

Fartsovertredelsen koster ham hele 120.000 Euro – fordelt på 40 dagsbøter. Med dagens kurs tilsvarer det oppunder 1,2 millioner kroner.

UP: Mange flere råkjørte i fjor

Finske Rasmus Ristolainen spiller for Buffalo Sabres og tjener rundt 47 millioner kroner i året. Så boten på 1,2 millioner bør i utgangspunktet ikke være noen utfordring. Foto: Scanpix

Bøt etter inntekt

Grunnen til at beløpet er såpass høyt er rett og slett fordi bøtesatsene i Finland fordeles etter inntekt. Jo mer du tjener, jo høyere blir boten.

I følge nettstedet Hockeysverige har Ristolainen en årslønn på solide 5,4 millioner dollar i NHL-klubben Buffalo Sabres.

Det tilsvarer altså en lønn på nærmere 47 millioner kroner – noe som forklarer den hinsides solide fartsboten.

Under rettsforhandlingene skal 24-åringen ha argumentert for bilens sikkerhetssystemer, men det hjalp ikke. Retten anså at den høye hastigheten fortsatt kunne ha forårsaket alvorlige skader på menneskers liv og helse, skriver Ilta-Sanomat.

I Norge koster G500 fra 1,9 millioner kroner.

Norge har verdens høyeste fartsbøter

V8 og 422 hestekrefter

Bilen hockeyspilleren skal ha kjørt, er altså en Mercedes G500. Akkurat hvilken årsmodell er ikke kjent, men det er uansett snakk om en bil som innehar enorme fartsressurser.

For eksempel er nye G500 utstyrt med en 4-liters V8-er. Den yter 422 hk og voldsomme 610 Nm. Motoren er faktisk den samme som vi finner i nye AMG G63, men er noe nedtonet.

Likevel: Bilen, som veier over 2,3 tonn, klarer 0-100 km/t på bare 5,9 sekunder. Så at det er lett å rive seg med, er jo slik sett ikke vanskelig å forstå.

Mercedes G-Klasse: På 39 år har det skjedd så mye – og så lite

Mesterkokk Eyvind Hellstrøm kjører også G-Klasse. Her får han en sniktitt på den kommende bilen, AMG G63: