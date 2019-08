Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei. Hvordan koble ut automatgir, slik at man kan få bilen i fri og få dyttet den?

Mest sannsynlig er det at startsperra er ødelagt, men må få flyttet bilen ut av innkjøringen min.

Benny svarer:

Heisann, jeg ser at du har lagt inn spørsmålet ditt under Hyundai Terracan, da er det jo en ganske røslig bil som står og sperrer innkjørselen din!

Når du ikke får startet bilen, vil jeg gjette at starteren slår inn, men at bilen likevel ikke starter? Jeg tipper at du får vridd rundt nøkkelen i tenningslåsen. Da må du vri slik at lampene lyser på dashbordet. Så tråkker du på bremsen og setter girspaken i N. Da står bilen i fri og kan begynne å rulle, vær derfor kjapt på med håndbrekket i tilfelle det ikke er helt flatt her.

Hvis bilen din i tillegg er tom for strøm. må du enten lade batteriet, få hjelpe av noen med startkabler – eller få tak i et nytt batteri og montere det inn.

Det å taue en bil med automatgir er ikke så veldig kurant. Når den har både automat og 4x4, kan det bli enda verre. Jeg fraråder i utgangspunktet å gjøre det, men hvis det bare er snakk om å flytte bilen 15-20 meter, bør det kunne gå greit.

Hvis startsperra – og/eller noe annet – på bilen din har gått, kan det kanskje være like greit å ringe etter veihjelp først som sist. Du får du flyttet bilen trygt og skånsomt og kjørt den på verksted. På mange typer bilforsikring er dette inkludert, eventuelt at du betaler en egenandel.

Det høres i alle fall ikke særlig greit ut å ha en bil stående midt i innkjørselen. Derfor håper jeg dette ordner seg for en god måte for deg og Hyundaien. Lykke til!

Broom-Benny: – Nesten fysisk vondt å lese om dette bilkjøpet

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Har du innspill eller erfaringer – skriv inn i kommentarfeltet under:

Les også: Vanlig Mercedes? Nei, denne er håndlaget!

Se video: Slik virker blindsonevarsling i praksis