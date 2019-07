Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Viften i motoren kobler seg inn veldig ofte og kan gå i flere minutter etter jeg stopper motoren.

Jeg opplevde en dag da det var mellom 15 og 20 grader ute at temperaturmåleren gikk opp på rødfeltet. Jeg sjekket ekspansjonstanken og der var det væskenivået slik det skulle være. Motoren virket heller ikke unormalt varm.

Heisann, her kan jeg berolige deg med en gang. Det er helt normalt at viften går en stund etter at du har stoppet motoren. Dette er for å kjøle ned motoren, det er termostaten som regulerer dette. Særlig etter lengre turer, er dette vanlig. Når du stanser motoren, stopper du også bilens kjøling gjennom radiatoren. Det kompenserer bilen for ved å starte viften. Væsken i kjølesystemet øker gjerne i temperatur når du har stoppet, på grunn av manglende kjøling fra fartsvind. Det er slett ikke uvanlig at viften går en god stund etter at du har stoppet.



Dette fenomenet kan du merke godt på andre biler også, for eksempel på en bensinstasjon, der mange stopper etter å ha kjørt et godt stykke.

Hvorfor temperaturmåleren gikk opp på rødmerkingen slik du beskriver, tør jeg ikke gi noe helt eksakt svar på. Det kan være en unøyaktighet i måleren. Det kan også være at termostaten begynner å bli slitt og bør byttes. Det er i såfall en både enkel og rimelig jobb.

Det kan også være problemer med toppakningen i motoren, men det tror jeg helt klart er mindre sannsynlig her.

Jeg ville ikke vært veldig bekymret for dette, men anbefaler naturligvis at du holder et øye med måleren. Hvis det skulle gjenta seg, bør du oppsøke et verksted så fort som mulig. De vil forhåpentligvis kunne gi deg et kjapt svar på hva dette kan skyldes – og ordne opp i sakene.

