Hei! Min samboer kjøpte i mars en 2007-modell BMW 318 d gjennom en bilforhandler. Bilforhandleren solgte visstnok bilen for en privatperson.

Bilen skulle være en M-Sport utgave, noe som i etterkant har vist seg å være feil. Bilen har kun ettermontert en M-Sport frontfanger.

Forhandleren sa at fangeren hadde vært byttet på grunn av en liten bulk. Bilforhandleren forklarte også at bilen hadde stått siden 2013, pga eiers bortgang og at det hadde vært vanskelig å få omregistrert den.

Etter en samtale med Statens Vegvesen viste det seg at bilen hadde samme eier fra 2012 til 2016, frem til bilen ble hentet av namsmann av foreløpig ukjent grunn.

Denne tidligere eieren er fortsatt i live. Bilen fikk ny eier i november 2016, for så i desember 2017 å bli videresolgt til han som sto som eier da min samboer kjøpte den.

Vi har hatt frontfangeren av bilen og der ser vi tusjmerking fra hugger på lykt, samt at det mangler noe plastikk. Har også hatt bilen koblet opp mot PC og der sier computeren at motor har blitt byttet/fått annen VIN i februar 2018.

Bilens siste EU-kontroll før november 2018 var i 2013, derfor lurer vi på om bilen kan ha vært en tidligere skadebil og derfor bare ikke har vært på EU-kontroll. Hva gjør vi videre?

Benny svarer:

Uffda, dette høres ut som en kjip situasjon. Det er veldig lite hyggelig å oppdage at det er mye som ikke stemmer – etter at man har kjøpt bilen. Da blir det fort en negativ spiral, som tar bort gleden med nybilen.

Jeg tenker at det viktigste for dere nå er å komme til bunns i dette og finne ut mest mulig av historikken til bilen. Det gjelder uansett om dere vil beholde den – eller selge videre.

Punkt én er å ta kontakt med forhandleren dere kjøpte av og be om all informasjon vedkommende sitter på. Legg frem det dere har funnet ut og be om svar. Hva som kommer ut av det er vanskelig å spå. Kanskje vet ikke forhandleren så mye, kanskje velger han å holde ting tilbake. Men det finner dere i alle fall ut av.

Parallelt med dette, bør dere sjekke med tidligere eiere. Ring, send e-poste, eller bruk Facebook – alt som er tilgjengelig. Her er det bare å spørre og grave. Med mindre man har noe å skjule, er min erfaring at de aller fleste bare synes det er hyggelig å kunne hjelpe med informasjon rundt en bil de har eid tidligere.

Sjekk serviceheftet og eventuell annen dokumentasjon som følger med bilen. Hvor har den vært på verksted, og når? Ta også kontakt med BMW og sjekk hva slags historikk de har på den.

Én ting er viktigere enn alt annet ved innbyttte

Naturlige forklaringer?

I deres situasjon er det lett å tenke worst case, særlig når man underveis oppdager flere ting som skurrer litt. Men det trenger ikke nødvendigvis være så skummelt som det virker som.

Det er ikke uvanlig at biler blir stående. Dette med namsmannen er også noe som forklare at den har vært "ute av markedet" en god stund. Kanskje noen har planlagt å reparere en skade selv, så har det tatt lenger tid enn planlagt?

Hvis den har hatt en skade i fronten, er det heller ikke rart at det har blitt byttet lykt(er). Heller ikke at de er kjøpt brukt, i stedet for nye.

Jeg tenker det kan være naturlige forklaringer på mye av dette. Det viktigste er uansett å finne ut hva som har skjedd med bilen – og ikke minst hvorfor.

Hvis dere er medlemmer i NAF eller KNA går det også an å få juridisk bistand der. Å bekoste advokathjelp selv er jeg litt skeptisk til i slike saker. Det blir fort veldig kostbart, samtidig som det kanskje ikke er mye å hente.

"Påstand mot påstand" er klassikeren her. Det blir en lang og kostbar prosess, som kanskje ikke fører til veldig mye. Når bilen har blitt 12 år gammel, gjør det naturligvis også noe med verdien på den. Derfor begynn med å sjekke det dere kan selv.

Hvis dere velger å selge bilen, er det uansett verdifullt med alt dere har klart å finne ut av historikken. For en bil som virker såpass "ullen" som denne, er nok heller ikke veldig kurant å selge videre.

Jeg håper dere klarer å finne ut mest mulig og kommer til bunns i saken. Kanskje er det en helt naturlig forklaring på det hele. Jeg håper det!



All mulig lykke til videre!

