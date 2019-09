Benny Christensen er Brooms bilekspert.

I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei, ser på BMW M4 og lurer på om det er en bil som vil falle fort i verdi?

Siden ny 3-serie nå har blitt lansert, vil det vel ta litt tid før mM3 blir lansert, og kanskje enda lenger tid til en ny M4? Så disse vil vel kanskje holde seg i verdi en stund. Har eventuelt tenkt å bare ha den ett år eller to.

Benny svarer:

Heisann! BMW M4 er en kjempetøff bil med masse kjøreglede. Jeg skjønner godt at du har lyst på en slik!

Ut fra spørsmålet ditt klarer jeg ikke å tolke om du mener helt ny eller litt brukt, derfor må svaret bli litt generelt.

M4 er en typisk nisjemodell. Ofte har disse ofte høyere verditap enn "bredere" bilmodeller. Ofte, men ikke alltid. Biler som dette vil gjerne også falle mer i verdi når det kommer en helt ny modell. Mange kjøpere er godt over gjennomsnittet opptatt av å ha "siste nytt". Og da blir forrige generasjon fort oppfattet som litt gammel. Men den kan være et smart bruktbilkjøp!

Ny koster M4 nå fra 1.009.000 kroner - før utstyr. Det betyr at du fort havner et sted mellom 1,2 og 1,3 millioner kroner. Å kjøpe en slik bil og ha den i ett eller to år, er dessverre oppskriften på maksimalt verditap. Det er de første årene en bilmodell taper seg mest. Her snakker vi fort om noen hundre tusen kroner i året på en M4.

Tidlige biler fra 2015 får du nå fra i overkant av 500.000 kroner. Det gir en pekepinn på verditapet. Det finnes faktisk en god del av disse i bruktmarkedet, så det er mulig å være litt kresen ved valg av bil.

Noen bilkjøp kan være som å kaste tusenlappene ut vinduet

Her er BMW M4 virkelig på hjemmebane. Men skal du kjøpe den brukt, kan det nok være smart å finne et eksemplarer som ikke har vært på bane hver helg...

Ikke banekjørt hver helg...

Ut fra et økonomisk perspektiv, kan nok det smarteste være å kjøpe en bil som er rundt to år gammel. Har du den i to år selv, kan du selge den videre med fortsatt nybilgaranti. Det gir ekstra trygghet for kjøper og bør også bety en god del for verdien på bilen, kontra et eksemplar som ikke har nybilgaranti.

Før du eventuelt kjøper brukt M4 må du sjekke godt, selv om det er snakk om nyere bil. Servicehistorikk, kilometerstand, antall eiere og oppfølging underveis er kjempeviktig. Det er også en klar fordel om den ikke har vært banekjørt hver helg...

Dette er biler som appellerer til entusiaster, derfor er det også viktig at alt stemmer i forhold til utstyr, farge og felger/dekk.

Finner du en fin bil til riktig pris, er M4 helt klart et kjøp jeg anbefaler!

Lykke til!

Les testen: BMWs råeste – enkelt og greit!

Stort arkiv

Alle spørsmål Benny svarer på, legger seg automatisk inn under de ulike bilmerkene her på broom.no.

Du kan også lese alle svarene i Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Dette er luksus-SUV på billigsalg

Video: Heftige saker – hør bare på dette!