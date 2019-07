Lørdag røk italieneren, som er rangert som nummer ti i verden, ut i tredje runde av Wimbledon da han overraskende tapte for Tennys Sandgren.

Frustrasjonen var stor for Fognini. Underveis i kampen ble det plukket opp at han sa for seg selv:

– Jeg skulle ønske at en bombe eksploderte på banen.

Det skriver BBC og flere andre medier.

Mandag kveld bekreftet turneringsarrangøren All England Club at Fognini er ilagt en bot for kommentaren. Italieneren må ut med 26 000 kroner, noe danske tenniseksperter mener at er altfor mildt.

– Det er altfor lite. Han slipper meget billig unna. Noe sånt kan man aldri si, men det er formildende at han ikke roper og skriker. Han går og snakker for seg selv, sier Michael Tauson og Patrik Wozniacki til dansk TV 2.

Den 32 år gamle italieneren beklaget kommentaren etter kampen.

– Noe skjedde på banen. Om noen føler seg krenket, beklager jeg. Det er ikke noe problem. Mesteparten av tiden du er på banen, er du frustrert. Jeg var definitivt ikke fornøyd med prestasjonen min i dag, sa Fognini, ifølge BBC.

Dette er ikke første gang at verdenstieren må punge ut etter en Grand Slam-exit. I 2017 ble han både suspendert og bøtelagt etter å ha kommet med nedsettende kommentarer til en kvinnelig dommer under US Open.