Fotballryktene: – Lukaku håper å få debuten mot Manchester United

Real Madrid skal føle seg sikker på at Paul Pogba velger dem foran Juventus når alt kommer til alt.

Men for at de i det hele tatt skal få råd til Manchester United-stjernen – som sies å ha en prislapp på om lag 1,6 milliarder kroner – er de nødt til å kvitte seg med spillere.

Skal en tro Daily Mail, sliter Real Madrid med å få solgt Gareth Bale.

Derfor kan James Rodriguez holde nøkkelen til en Pogba-overgang. Ifølge Daily Mail håper «Los Blancos» å få opp mot 400 millioner kroner fra Napoli for colombianeren.

Romelu Lukaku kan også være på vei bort fra Old Trafford, nærmere bestemt til Italia og Inter. Mirror hevder at kraftspissen håper at overgangen skal gå i orden i tide til at han kan spille når Inter og Manchester United møtes til treningskamp 20. juli.

Ole Gunnar Solskjær er på sin side interessert i å hente Chelsea-floppen Tiemoué Bakayoko, melder RMC. Manchester United får kamp av Arsenal og PSG om midtbanespillerens signatur.

Bayern München ønsker sårt å hente Leroy Sané fra Manchester City. Den tyske giganten forventer at en avgjørelse faller i løpet av neste uke, skriver Daily Mail.

Brasilianeren Malcom sliter med å spille seg inn på Barcelona. Nå ønsker Everton å hente ham for i underkant av 400 millioner kroner, men kan få kamp av Arsenal som også vurderer et bud, melder RMC.

Arsenal nærmer seg et nytt tilskudd til forsvaret. Skal en tro London Evening Standard, er «The Gunners» nær å sluttføre en avtale verdt 275 millioner kroner for William Saliba. 18-åringen spiller i franske Saint-Etiénne.