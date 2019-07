Mario Balotelli har havnet i utenomsportslig trøbbel igjen, denne gang på grunn av et veddemål.

Den italienske fotballprofilen er anmeldt til politiet etter å ha veddet med en lokal bareier om å kjøre en Vespa-moped rett i sjøen ved havnen i Napoli, rapporterer Football-Italia.

Balotelli la selv ut video av hendelsen der bareieren kjørte mopeden rett i sjøen på sin offisielle Instagram-konto.

– En god morgen, dette. Vespa-fisk, skrev Balotelli under videoen han filmet, som du kan se nederst i saken.

LES OGSÅ: Balotelli – uråkråke fra A til Å

Balotelli skal ha veddet 2000 euro, eller rundt 20.373 kroner, med bareieren Catello Buonocore om at han ikke turte å kjøre mopeden rett i sjøen. Bareieren tok imidlertid oppfordringen og vant veddemålet, og fikk altså utbetalt over 20.000 kroner kontant.

– Mopeden min var bare verdt 600 euro uansett, gliste bareieren til lokale medier etter å ha vunnet veddemålet, ifølge Football-Italia.

Ikke alle likte stuntet Balotelli og bareieren foretok seg. Ifølge italienske medier er Balotelli anmeldt til politiet for oppfordring til kriminalitet og for brudd på gambling-loven sammen med bareieren og to andre personer.

Balotelli og de tre andre personene risikerer også å bli anmeldt for forsøpling med farlig avfall etter at mopeden ble kjørt i sjøen.

28 år gamle Balotelli, som flere ganger tidligere har havnet i utenomsportslig bråk, er for tiden uten klubb etter at Marseille valgte å ikke forlenge italienerens kontrakt ved sesongslutt.

Tidligere har Mario Balotelli spilt for Inter, Manchester City, Liverpool, AC Milan og Nice. Han har spilt 36 landskamper og scoret 14 mål for Italia.

Se hvordan bareieren vant veddemålet: