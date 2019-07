I helgen ble svømmekonkurransen «Open Water Horten - Moss» arrangert for sjette gang.

Over 100 svømmere deltok på arrangementet, der målet er å svømme ti kilometer.

Da konkurransen var ferdig, kom derimot 51 personer i mål. 53 personer måtte bli hentet opp av redningskøyta Elias.

Flertallet av de som ble plukket opp ble tvunget til å gi seg da de ikke nådde tidsgrensen ved Jeløya etter å ha svømt i tre timer.

Det var NRK som først omtalte saken.

Dramatisk for Frank Løke

En av de som måtte bli plukket opp var tidligere håndballspiller Frank Løke. Han forteller at han i utgangspunktet elsker dramatikk og harde konkurranser, men at årets konkurransen ble i det tøffeste laget.

– Det overraskende i år var den sterke strømmen. Halvveis over til Jeløya opplevde vi en utrolig sterk strøm, sier han til TV 2.

Men likevel var det ikke den sterke strømmen som skulle sette Løke på sidelinja.

Han forteller at han ble satt ut etter et ubehagelig møte med Bastøferga, som går mellom Moss og Horten.

OVER 100 DELTAKERE: Godt over 100 mennesker stod klare på startstreken i helga. 53 personer måtte bli hentet av Redningsselskapet. Foto: Frank Løke

– Jeg så at ferga kom rett mot meg. Jeg begynte å få panikk for det var åpenlyst at de ikke så meg i vannet. Jeg blåste i fløyta, og visste at jeg ikke kom meg vekk. Rett før den treffer meg, bråbremser den og den blir satt i revers. Jeg kaster meg ut i medstrømmen i full panikk, sier han og fortsetter:

– Båten sneia meg og jeg kunne kjenne det kraftige dragsuget. Jeg var livredd for at jeg skulle bli dratt under. Etterpå lå jeg i vannet i fem minutter for å få tilbake pusten. Hadde ikke de sett meg, vet jeg ikke hva som hadde skjedd.

Får kritikk

53 deltakere og fire mannskap endte opp på båten RS Elias, som i utgangspunktet er beregnet for 12 personer.

Pressevakt i redningsselskapet, Lars Mosby Enger, forteller at det var skipperen ombord tok som avgjørelsen om å gjøre et avvik fra reglene.

Også han bekrefter at de fleste ble plukket opp som følge av tidsbegrensningen, men forteller at flere var noe nedkjølte og hadde svelget en del vann.

– Det var en del som hadde overvurdert svømmeferdighetene sine, og i år var det spesielt vanskelige svømmeforhold, sier han, og forteller at strømninger i vannet og vær og vind gjorde konkurransen ekstra utfordrende.

Men til tross for uforutsette strømninger, kritiserer Mosby Enger arrangørene, og hevder at sikkerheten var altfor lav.

– Det er et artig tiltak, men sikkerheten bør stå i forhold til arrangementet. Det er klart at sikkerhetsopplegget deres må forbedres. Vi har blitt enige om å sette oss ned og lage en bedre sikkerhetsplan til neste år. Her er det forbedringspotensiale, sier han og legger til: