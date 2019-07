VAR i Premier League: Tar grep for å hindre straffe-eksplosjon

Det er under én måned igjen til Liverpool og Norwich sparker igang Premier League-sesongen 19/20.

Det blir den første sesongen med videodømming i den engelske ligaen.

Dommersjef i Premier League, Mike Riley, forteller at de har satt visse retningslinjer for VAR i Premier League.

Tiltakene er for å redusere antall stopp i spillet for å unngå situasjoner som skjedde i sommerens fotball-VM og Copa America.

– Vi må være forsiktige slik at VAR ikke overstyrer dommerne. Vi må stole på personene som er på banen slik som spillerne gjør, sier Mike Riley til The Times.

– Vi vil ikke ødelegge flyten og intensiteten i spillet.

Vil ikke være for strenge på hands

I Premier League vil de ikke være like strenge på hands som det har vært tidligere. Dommersjefen forteller at de vil hindre at det skal bli dømt straffespark for ofte etter hands med VAR.

Riley bruker den omdiskuterte straffen fra Champions League-finalen der ballen traff armen til Tottenhams Moussa Sissoko som eksempel.

– Ved første øyekast ser det ut som en klar straffe. Med VAR kan du se hva han gjør og at han ikke er interessert i å blokkere innlegget. Han instruerer lagkameraten om å «komme deg over dit og fyll rommet», sier Mike Riley til The Times og fortsetter:

Slik blir VAR brukt i Premier League: HANDS: Dommerne vil bli være mer skånsomme med å dømme hands med VAR. Spillerne vil kun bli straffet om de tilsiktet bruker armen for å blokkere ett skudd eller gjøre kroppen større. STRAFFESPARK: Det vil ikke bli brukt VAR for å se om keeperne forlater streken under et straffespark, med mindre dommeren gjør en klar og åpenbar feil. OFFSIDE: Det vil bli brukt VAR på alle offside-situasjoner. Har angriperen en tå på feil side vil det bli dømt offside. RØDE KORT: VAR vil kun bli brukt om dommeren gjør en klar og åpenbar feil, eller har vist ut feil spiller. VAR-SKJERMEN: Dommerne har fått beskjed om å ikke bruke VAR-skjermen, med mindre VAR-avgjørelsen er helt det motsatte av det de hadde forventet.

– Det er ikke en tilsiktet forlengelse av kroppen. Du kan også se at ballen går via brystet og opp i armen. Summerer du alt og tilfører filosofien vi har her, så vil vi si at dette ikke er straffespark.

– Vil ikke lage en kultur der forsvarspillerne har armene på ryggen

Riley sier at dommerne generelt vil bli mer skånsomme med å dømme hands den kommende sesongen.

– I dette landet har vi alltid sagt, og dette er det vi får høre fra spillere og managere, at armen er en del av spillet og så lenge man ikke bruker armen for å forlenge kroppen for å blokkere ett skudd, så er det ingen grunn til å straffe det, forteller dommersjefen i Premier League.

– Vi vil ikke lage en kultur der forsvarsspillere må forsvarere seg med armene bak ryggen, eller der det er akseptabelt for angripere å sikte mot motstanderens arm for å få et straffespark.

Riley forteller at de vil legge listen høyt for hvordan de bruker VAR i Premier League.

– Der VAR har blitt innført med suksess har listen ligget høyt, forteller han til BBC.

– Om vi gjør det så er sjansen større for at det blir mer flyt i spillet.