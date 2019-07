Deceuninck–Quick-Steps Julian Alaphilippe (27) overrasket konkurrentene med et superrykk på den siste kategoriserte stigningen på den 3. etappen til Épernay. Han vant etappen i overlegen stil og kjørte seg samtidig inn i den gule ledertrøya.

TV 2-ekspert Johan Kaggestad er vill av begeistring for den 27 år gamle franskmannen.

– Han er en gave til sykkelsporten. Det er herlig å se slike idrettsutøvere. Det gjør meg kåt og gal, smiler Kaggestad.

Han er ikke det minste overrasket over måten Alaphilippe avgjorde etappen på.

– Han er ukonvensjonell og våger der andre mygger. Det er ikke første gang han gjør det. Han har lykkes ganske ofte. Da har han en viss selvtillit når han gjør det. Han har rekognosert etappen og gjort jobben sin på forhånd. Han visste nøyaktig hva det gikk i. Han følte seg tøff. Det er den type idrettsutøvere som lykkes i konkurranser, sier TV 2-eksperten.

Alaphilippe var favoritt til å vinne etappen, men alle forventet at franskmannen ville vente til den siste stigningen før han satte inn det avgjørende støtet.

– Det kan skje så mye i en finale, så han gjorde en vurdering at sannsynligheten for å vinne var størst hvis han bare kjørte fra dem. Jeg vil tro at Alaphilippe har et par til på lager, spår Kaggestad.

Alaphilippe var naturlig nok strålende fornøyd med dagen.

– Jeg var virkelig motivert og fokusert på å vinne etappen. Jeg ba Dries Devenyns kjørte hardt opp Côte de Mutigny. Så skulle jeg vurdere situasjonen på toppen. Jeg ga full gass nedover og helt til mållinjen. Det er utrolig å ta seieren på en slik måte, sier Alaphilippe til TV 2.

Han lå på 11. plass i sammendraget, 31 sekunder bak Mike Teunissen før etappen. Deceuninck Quick-Step-rytteren hadde ikke spesielt tro på at det var mulig å kapre den gule trøyen.

– Nei, jeg var motivert til å vinne etappen. Jumbo-Visma hadde en stor fordel etter gårsdagen, men jeg tok sjansen, smiler han.