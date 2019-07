Se Tour de France hver dag på TV 2 og Sumo

Dan Martins uttalelser om det usunne vektfokuset i sykkelsporten blir møtt med glede av Ben King.

King er en lagkamerat av Edvald Boasson Hagen på Dimension Data, og amerikaneren valgte i fjor, som en av ytterst få, å snakke åpent om problemene han har hatt med spiseforstyrrelser.

– Det ble såpass gale at jeg spydde hver dag og generelt fikk et veldig usunt forhold til mat. I perioder spiste jeg altfor mye, for jeg sultet jo nesten, før jeg fikk en skyldfølelse og derfor kastet opp, sa King til TV 2 i fjor.

I årets Tour har flere av rytternes synlig lave vekt blitt et samtaletema – ikke minst etter at Alejandro Valverde fortalte om slankekuren han har gått på før årets ritt.

Les mer om Valverde lenger nede i saken

– Alle man ser der er ekstremt tynne

King mener at det er på høy tid at flere sier hva de mener om det som tidvis beskrives som et usunt vektfokus - og press.

– Det viktigste er å ikke dra det for langt. Da blir man usunn. Når man begynner å stresse på grunn av et kilo for mye, vil man utvilsomt ha det bedre med det ene kiloet mer, ha det bra mentalt, og ha litt mer kraft i bena. Men det er jo vanskelig også. Man kommer gjerne inn i sporten når man er rundt 16 år gammel, og da vil kroppen forandre seg. Man blir tyngre, men det er ikke noe å gjøre med det. Og det er ikke verdt å kjempe mot det. Jeg er fire kilo tyngre enn da jeg ble proff. Jeg er like tynn som alltid, så det er bare muskler. Men «imaget» til sykkelsporten er... Man går på lagpresentasjonen, og alle man ser der er ekstremt tynne. Det trenger ikke å ha noe med dietter eller sånt å gjøre - det kan bare skyldes alle kilometerne de legger bak seg på sykkelen. Så det kan skje naturlig. Men det viktigste er at man respekterer kroppen sin, sier han til TV 2.

– Er for mange ryttere for opptatt av vekten sin?

– Det er et problem, og det er et problem som ikke snakkes om. Så jeg er glad for å se at det får litt oppmerksomhet. Det er en diskusjon vi må ta, mener jeg. Det er et viktig tema, og jeg vet at det er noe syklister sliter med. Da jeg åpnet meg om mine problemer i ungdomsårene, ble jeg overveldet av tilbakemeldingene jeg fikk fra amatører, unge ryttere, profesjonelle og tidligere ryttere. De fortalte at de har opplevd mye av det samme. Men det var ikke jeg klar over. Jeg trodde jeg slet med det på egenhånd. Så jeg er glad for at det er et tema nå, fortsetter han.