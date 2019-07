Neymar straffes av PSG etter at superstjernen ikke møtte opp på trening

Neymar har de siste månedene blitt koblet til gamleklubben Barcelona, og flere tabloider har hevdet at brasilianeren vil forsøke å streike seg til en retur til Camp Nou.

Mandag unnlot Neymar å møte opp på PSGs første trening i sesongoppkjøring.

Det bekrefter PSG i en pressemelding.

– Mandag 8. juli skulle Neymar da Silva Santos Junior returnert til sesongoppkjøringen med Paris Saint-Germains førstelag. Paris Saint-Germain noterer at Neymar Jr. ikke møtte opp til avtalt tid og sted. Dette gjorde han uten klubbens tillatelse, bekrefter PSG i en uttalelse.

PSG opplyser videre at superstjernen kan vente seg en straff av klubben etter at han uteble fra trening.

FAKSMILIE: PSG.

– Klubben beklager dette på det sterkeste og vil derfor komme med en passende straff, opplyser PSG.

Superstjernen Neymar forlot Barcelona til fordel for Paris Saint-Germain i august i 2017. Overgangen, med en antatt samlet verdi på langt over to milliarder kroner, gjorde brasilianeren til tidenes dyreste fotballspiller.

Neymar mistet nylig Copa America for Brasil på grunn av en ankelskade. Uten Neymar på laget vant Brasil Copa America for første gang på 12 etter å ha slått Peru 3-1 i finalen.

– Ønsker ikke Neymar tilbake til Spania

At han nå ønsker seg tilbake til Barcelona har ikke falt i god jord hos alle. Den frittalende La Liga-presidenten Javier Tebas ønsker ikke å se Neymar tilbake i Spania.

– Etter mitt syn kan Neymar bli en stor spiller hvis han oppfører seg bedre, sa han i et intervju med den spanske radiostasjonen Onda Cero søndag.

– Men jeg mener at den oppførselen og de verdiene vi forfekter som turnering også er veldig viktig. Sånn sett foretrekker jeg en annen type spiller, tilføyde han.

Tebas var ikke ferdig med det.

– Neymar er en stor spiller, men dersom oppførselen utenfor banen ikke er ok, så fortrekker jeg helt ærlig at han ikke kommer tilbake til spanske ligaen, sa La Liga-presidenten.

I utenomsportslig trøbbel

Neymar har vært i hardt vær også utenfor gressmatta den siste tiden.

Nylig ble han anklaget for å ha voldtatt en kvinne i Paris. Fotballstjernen har avvist anklagene og henviste blant annet til samtalelogger mellom ham selv og kvinnen for å bevise sin uskyld. Neymar er ikke siktet i saken.