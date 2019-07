Asgreens fall var et skår i gleden for laget. Michael Mørkøv satt i samme gruppe som Asgreen, og så det som skjedde.

– Vi skulle egentlig bare rulle stille og rolig over mål, men så kjører han inn i en midtrabatt han ikke ser, sier Mørkøv til danske TV 2 SPORT.

– Det var et veldig stygt fall, men jeg har hørt at han skal være OK. Han er på i mål på sykkelen, så det skal være OK.

Asgreen kom i mål som siste rytter, 20 minutter bak Alaphilippe.

Han hadde sår i ansiktet, men kunne gå til ambulansen selv før han ble kjørt til sykehus for flere undersøkelser.

Lagets sjef, Patrick Lefevere, snakket om hendelsen etter målgang.

– Jeg har hørt at Kasper Asgreen hadde en veldig, veldig stygg velt. Når de på lage sier det er stygt, så er det stygt. Jeg håper han blir bra, sier Lefevere.

I og med at Asgreen klarte å komme seg til mål er det et realistisk håp om at han blir å se på startstreken på morgendagens etappe. Det gjør ikke sykkelen hans. Den ble nemlig knekt i to i velten.

Andre danske velt

Asgreen er ikke den første danske rytteren til å gå i bakken i årets Tour de France. På første etappe lørdag gikk danskenes store sammenlagthåp, Jakob Fuglsang i bakken. Astana-rytteren hadde tydelige skader i ansiktet, og har slitt med et kne i dagen etter velten. Heldigvis har han ikke tapt nevneverdig tid til de andre konkurrentene enda.

– Jeg har vondt i kneet. Det var ikke så ille i resten av kroppen, men kneet merket jeg. Det føltes litt bedøvet. Jeg kompenser nok litt med det venstre også, men alt i alt synes jeg det gikk bra. Jeg kjørte nok på 80-85 prosent, sa Fuglsang etter gårsdagens etappe.