Emojier tar stadig en større plass i språket vårt. Hvordan vi skal tolke disse tegnene kan imidlertid by på problemer.

For betyr en solbrille-emoji at det er sol, eller betyr det at du føler deg kul? Betyr smileansikt-emojien at du er ironisk, glad eller passiv aggressiv?

Nå inntar emojiene en viktig rolle i rettsvesenet i USA også. En studie viser at emojier i større grad blir diskutert og brukt som bevis i amerikanske rettssaler.

I 2017 ble tolkningen av emojier brukt 33 ganger som bevis i amerikanske rettsaler. I 2018 var emojier bevis i 50 rettsaker, og så langt i 2019 er emojier blitt brukt som bevis 50 ganger allerede, skriver CNN business.

Tallene er hentet fra offentlige rettsavgjørelser, og er blitt hentet inn av Eric Goldman, jussprofessor ved Santa Clara University.

– Det finnes ingen retningslinjer for hvordan man skal gå frem. Noen ganger beskriver dommeren emojien til juryen, istedenfor å vise emojien til juryen for egen tolkning. Noen ganger er emojier også utelatt som bevis, forklarer Goldman om studien.

Krone brukt som bevis for menneskehandel

Til CNN forklarer Goldman hvordan emojier ble bevis i en menneskehandel-sak.

Et ekspertvitne argumenterte for at en krone, høye hæler og en sekk med penger-emoji var bevis for prostitusjon og hallikvirksomhet.

– Vi tenker ikke to ganger over en krone-emoji, men i en menneskehandel-verden blir det en kontekst, forklarer Goldman.

MENNESKEHANDEL: Ekspert mente at dette var bevis for hallikvirksomhet..

– Vil bli diskutert i Norge

Alf Petter Høgberg, jussprofessor ved Universitetet i Oslo, sier emojier er en problemstilling fordi de først og fremst er upresise.

UPRESISE: Jussprofessor, Alf Petter Høgberg sier emojier er upresise, og derfor blir vanskelig å tolke. Foto: Uio

– Om man skal fremlegge det i en rettssak, så er de mer upresise enn vanlig tekst. Men om sender man et sint ansikt og en kniv, og mottakeren blir funnet skåret opp dagen etter, fremstår meldingen selvsagt som et mulig bevis, forklarer Høgberg.

Professoren opplyser at han ikke er kjent med at emojier er blitt brukt som sentralt bevis i norske rettssaker.

– Jeg tror ikke det blir vanlig at det blir brukt som bevis i norske rett. Men jeg tror det vil komme opp problemstillinger hvor emojier kan spille en rolle, forteller Høgberg.

Tror på løsning

Mannen bak studiene i USA tror emoji-problemet i rettsaker vil bli løst med tiden.

– Slik som det er med spredning av teknologi, er det en justeringsperiode for alle, inkludert dommere. Dommere blir mer kjente og komfortable med bruk av emojier. Etterhvert vil de finne de beste måtene å tilpasse seg de juridiske prinsipper, sier Goldman.