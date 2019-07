Det bekrefter klubben på sin hjemmeside.

22-åringen har signert en fireårskontrakt med Leicester etter overgangen fra AS Monaco.

– Det er en ubeskrivelig følelse å signere for denne fotballklubben. Helt siden jeg kom på lån forrige sesong, har alle spillerne, støtteapparatet og supporterne vært fantastiske mot meg. Jeg er i ekstase over å bli en Leicester-spiller, sier den belgiske landslagsspilleren til klubbens hjemmeside.

Midtbanespilleren var på lån til Premier League-klubben siste halvdel av forrige sesong og scoret tre mål og slo fem målgivende pasninger for «The Foxes».

– Jeg mener troppen har nok talent til å oppnå noe spesielt og for enhver spiller er det spennende å være en del av. Jeg kan ikke vente med å komme i gang igjen med denne klubben og gjøre alt for å hjelpe lagkameratene mine, sier den ferske Leicester-spilleren.

Overgangssummen på 432 millioner kroner er rekord for klubben som sjokkerte en hel verden da de vant Premier League i 15/16-sesongen.

Leicester-manager Brendan Rodgers er fornøyd med at Tielemans blir værende på King Power Stadium.

– Jeg er henrykt over at Youri har valgt å bli en del av Leicester City-eventyret. Det er en utrolig spennende epoke for klubben og at vi har muligheten til å hente spillere av Youris kvalitet, indikerer sulten vi har for fremtidig suksess, forteller Rodgers.

Leicester har allerede signert Ayoze Pérez fra Newcastle og James Justin fra Luton Town denne sommeren.