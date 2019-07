Eiking ble forsøkt overtalt til å gi fra seg sykkelklærne sine av en ivrig fan ved lagbussen. Da den ivrige mannen spurte etter trøya hans svarte Eiking med et smil om munnen:

– Vil du ha shortsen også? Og hjelmen? Og sykkelen?

– Han vil bare strippe meg naken, han der, sa Eiking til TV 2 om hendelsen.

Før etappen sa han til TV 2 han skulle gå for etappeseier, men til slutt ble det bare en 94. plass.

– Det var litt seigt i dag og jeg kjente at dette ikke kom til å bli min dag. Da er det bedre å spare på kreftene. I dag kjente jeg at det var stress og fullt kjør, og da tenkte jeg at det kommer dager der jeg har bedre sjanser, sa Eiking til TV 2.

– Det var sinnsyk medvind og det er greit og man blir fort ferdig. Men det blir ekstra tøft, for det gikk styggfort hele dagen. Det var et nervøst felt med flere velt.

Ingen stor norsk dag

Ingen holdt følge med Julian Alaphilippe på dagens etappe i Tour de France, men Edvald Boasson Hagen kom inn sammen med gruppa bak. Til slutt endte han på en 26. plass.

– Etter å ha sjekket løypa i går, så jeg at den var helt på kanten av hva jeg klarte. Jeg hang med i feltet, men ikke noe mer enn det. Det gikk ikke helt, men det er flere dager heldigvis.

– Sånn som det ble kjørt nå, hadde jeg ikke en sjanse. Det Alaphilippe gjør er imponerende, det er ikke mer å si enn det, sa Boasson Hagen etter målgang.

De tre UAE-rytterne Vegard Stake Laengen, Sven Erik Bystrøm og Alexander Kristoff trillet i mål nesten fjorten minutter bak vinneren. Det gjorde også Amund Grøndahl Jansen.

– Jeg har hatt en grei dag. Det kjentes fint ut egentlig. Jeg slapp meg kontrollert av på den første tredjekategorien, og tror jeg gjorde lurt i det. Jeg tror ikke jeg hadde hatt sjanse på noen seier uansett, sa Alexander Kristoff til TV 2 etter dagens etappe.

Kristoff hadde litt problemer med lilleskiven på sykkelen underveis, men satser på det skal være i orden til i morgen. Der bør han ha vinnersjanser.

– Jeg har tro på at etappen passer meg bra. Den er litt hard, men det skal gå fint.