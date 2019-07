Det var eierne til ponnien som meldte ifra til 110-sentralen Hordaland.

– Det er veldig bratt i terrenget. Vi har nettopp kommet fram, sammen med klatregruppa, sier Helge Lund, vaktkommandør i 110-sentralen Hordaland, til TV 2.

Lund forteller at de vil nå forsøke å komme seg ned til hesten via et klatrerigg, for så å heise ponnien opp.

Saken oppdateres.