15 år gamle Cori Gauff tok seg på seg på sensasjonelt vis til åttedelsfinale i den tradisjonsrike Wimbledon-turneringen, etter å ha blant annet slått selveste Venus Williams på åpningsdagen i WTA-turneringen.

Gauff ble den yngste til noensinne å kvalifisere seg for den prestisjetunge turneringen siden Open-æraen startet i 1968, ifølge WTA, og den første 15-åringen til å delta i hovedrunden på et tiår.

Sjanseløs mot Halep

Mot verdensjueren Simona Halep fikk imidlertid Wimbledon-eventyret brå slutt for Gauff. Hun slo den amerikanske tenåringssensasjonen i to strake sett, 6-3, 6-3.

Verdensnieren Shuai Zhang venter for Simona Halep i kvartfinalen.

– Dette er en av mine favoritturneringer. Jeg er glad for at jeg fikk til å spille min beste tennis. Jeg sammenligner ikke min innsats med det jeg gjorde i fjor. Det var min beste sesong siden jeg vant French Open, sa rumenske Halep til BBC etter seieren mot 15-åringen.

Bråstopp ble det også for verdensener Ashleigh Barty. Hun røk på et overraskende og pinlig tap for 55. rankede Alison Riske i mandagens åttedelsfinale i Wimbledon-turneringen.

Australske Barty hadde ikke tapt på sine 15 siste kamper, og det var få som trodde at Roland Garros-vinneren ville snuble denne gangen også.

Lenge så det også ut til å gå 23-åringens vei. Hun brukte bare 23 minutter på å ta hjem det første settet 6-3.

Men Riske brøt Bartys serve to ganger i det neste settet da hun vant 6-2, og hun tok også det tredje med 6-3. Dermed avanserte hun til kvartfinalen i Grand Slam-sammenheng for aller første gang.

Serena Williams tok seg tidligere mandag enkelt til kvartfinalen etter å ha slått Carla Suarez Navarro på bane 1 i to strake sett med 6-2, 6-2.

Barbara Strycoca (Tsjekkia), Jelina Svitolina (Ukraina) og Zhang Shuai (Kina) er også kvartfinaleklare.



Nadal enkelt videre til kvartfinale i Wimbledon

På herresiden har verdenstreer Rafael Nadal så langt imponert i Wimbledon og mandagens åttedelsfinale mot portugisiske Joao Sousa var ikke noe unntak.

Den 33 år gamle spanjolen vant 6-2 i alle de tre settene. Sousa var nærmest sjanseløs mot Nadal og hadde ikke en eneste mulighet til å bryte motstanderens serve.

Rafael Nadal får amerikansk motstand i sin kvartfinale. Han skal ut mot vinneren av duellen mellom Sam Querrey og Tennys Sandgren.