Det ble klart etter at det mandag ettermiddag ble tatt vannprøver fra et ventilasjonsrør på den den havarerte ubåten.

To andre prøver som ble tatt på samme sted tidligere på dagen viste ingen utslag, men den siste prøven viser et radioaktivt nivå som er 100.000 ganger høyere enn i vanlig, rent sjøvann.

Nivået som ble målt er også noe høyere enn det russiske forskere målte for 12 år siden.

– Ikke overrasket

Toktleder Hilde Elise Heldal sier hun ikke er veldig forbauset over funnene, siden også en russisk ekspedisjon fant radioaktive utslipp fra ubåten i 2007.

Hun understreker at funnet ikke har noen betydning for sikkerheten til mannskapet ombord på G.O. Sars, som for tiden driver undersøkelser av vraket.

– Man kan også trygt spise fisk fra disse områdene i nord, sier Heldal.

I 2019 er det 30 år siden atomubåten Komsomolets gikk ned utenfor Bjørnøya. 42 mennesker mistet livet i ulykken.

I dag ligger vraket på 1700 meters dyp og lekker radioaktivitet.

Forrige store ekspedisjon til området var det russerne selv som gjennomførte i 2007. Den slo fast at det var lekkasjer av radioaktivitet gjennom en ventil i skroget.

Formålet med denne ukens tokt var å undersøke om lekkasjene har blitt verre i løpet av de 12 siste årene. Det har de nå altså slått fast at det har blitt.

– Bildene gjør inntrykk

Klokken 20.45 søndag nådde undervannsroboten Ægir den sunkne atomubåten. Dermed kunne de første bildene fra Komsomolets noen gang sendes opp til overflaten. Bildene viste at ubåten lå på 1665 meters dyp, og at skroget var sterkt skadet etter 30 år på havets bunn.

– Jeg fryktet den ikke skulle bli så lett å finne, men så fant vi den med en gang, sa toktleder Heldal.

– Det gjør inntrykk å se bildene, selvfølgelig, når vi vet historien bak. Det var klare og tydelige bilder, sa hun.

Saken oppdateres.