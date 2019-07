«Hver gang jeg er alene kjenner jeg på magen min, og ser meg i speilet. Jeg hater synet. Jeg har prøvd å slanke meg, men det går liksom ikke.»

Nelli Kongshaug leser et av innleggene som er kommet inn fra en anonym jente til Røde Kors tjenesten Kors på halsen.

En annen jente skriver:

«Jeg er 12 år og veier 44 kilo. Er jeg tjukk?»

Økning i henvendelser

Hittil i år har 18.000 barn og unge tatt kontakt med Røde Kors-tjenesten Kors På Halsen. Mange forteller at de føler de ikke lever opp til forventningene om den perfekte kropp.

– Kroppspress og usikkerhet rundt egen kropp utgjør 26 prosent av alle innlegg. Det viser at vi voksne har en stor oppgave med å fortelle våre barn og unge at de er gode nok som de er, og å være bevisst på hvordan barna blir påvirket blant annet gjennom sosiale medier, sier Nelli Kongshaug, som er leder av Kors på Halsen.

– Vi har barn som er veldig unge som opplever at det ikke er verdt å leve, fordi de ikke klarer å se helt perfekt ut. De kommer aldri til å være perfekte på noen områder. Og det er klart det er ikke noe godt å høre barn og unge si det, sier Kongshaug

BEKYMRET: Kors på Halsen-leder Nelli Kongshaug. Foto: Petter Sørum-Johansen / TV 2

Én av fem samtaler dreier seg om trening og kosthold. Gjennomsnittsalderen for de som tar kontakt er henholdsvis 14 år for jenter og 15 år for gutter.

– Mange er redde for å legge på seg og de tar kontakt for å spørre hva de kan gjøre for å spise sunt, samtidig som de ønsker å bygge muskler eller gå ned i vekt. Røde Kors ser alvorlig på at barn og unge er så opptatt av utseende at det overskygger mye annet i livet, sier Kongshaug.

– Mange forventer at egne kropper skal følge en mal, og at de er mislykket hvis de ikke klarer å passe inn i denne malen, sier Kongshaug.

Påvirkes av sosiale medier

Barns jakt på det perfekte skyldes ofte et jag etter å se ut som sine forbilder i sosiale medier, mener Kongshaug.

– Det er klart at sosiale medier er jo med på å skape en forventning om at det er sånn kroppen skal se ut. Man skal ha like store pupper, man skal ha like flat mage, og guttene skal ha like store muskler, sier Kongshaug.

HATER SYNET: Dette innlegget kom inn fra en anonym jente til Kors på Halsen. Foto: Petter Sørum-Johansen / TV 2

Nå oppfordrer hun influencere til å tenke seg om før de publiserer bilder og innlegg som kan bidra til kroppspress hos barn.