Det melder Sky News.

Ulykken fant sted da cruiseskipet lå til kai i Puerto Rico søndag. De første rapportene fra stedet sier at jenta ble båret av bestefaren sin på dekk 11, da han brått mistet grepet.

Bestefaren skal angivelig ha holdt jenta ut av et åpent vindu da ulykken inntraff.

Jenta skal først ha truffet en markise før hun falt ned på betongkaia, og ble umiddelbart fraktet til sykehus i San Juan. Hun ble imidlertid erklært død kort tid etter ankomst ved sykehuset.

– Alvorlig og tragisk

Den lille jenta var på ferie med foreldre, besteforeldre og flere andre familiemedlemmer.

– Det er en veldig alvorlig og tragisk hendelse. En av bestefedrene, som det tyder på at lekte med jenta, løftet henne ut av et åpent vindu og mistet grepet, sier Elmer Roman i Puerto Ricos departement for offentlig sikkerhet ifølge CBS News.

Owen Torres, kommunikasjonssjef i Royal Caribbean, sier til CBS at de har et team på plass for å bistå familien med det de måtte trenge.

– Gårsdagens tragiske hendelse gjør oss dypt triste, og våre hjerter går ut til familien, sier Torres.

Vil sjekke overvåkningskamera

Etterforskere og kriminalteknikere har vært på stedet og avhørt vitner som så jenta falle. Skipet ble holdt igjen på kaia i flere timer etter ulykken.

I tillegg til avhør av vitner og familien til jenta, vil etterforskerne undersøke om noen overvåkningskamera kan ha fanget opp hendelsen.

Freedom of the Seas tilhører Royal Caribbean, som er et norsk-amerikansk cruiserederi. Mellom 2006 og 2009 var skipet verdens største cruiseskip. I dag ligger skipet på 15. plass over verdens cruisegiganter, og huser rundt 5.000 passasjerer og besetning.