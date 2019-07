Mitsotakis, som tilhører det konservative partiet Nytt demokrati, vant søndagens valg klart og fikk 158 av de 300 setene i nasjonalforsamlingen.

Det er ventet at han vil offentliggjøre sin regjering senere mandag. Regjeringen må deretter igjennom en tillitsvotering i nasjonalforsamlingen 21. juli.

Harvard-utdannede Mitsotakis har lovet å få Hellas ut av den økonomiske krisen. Landets gjeld var i fjor på drøyt 3.200 milliarder kroner, noe som tilsvarer 180 prosent av brutto nasjonalprodukt.

Krever omtelling

Nytt demokrati fikk nesten 40 prosent av stemmene. Avtroppende statsminister Alexis Tsipras' venstreparti Syriza fikk så vidt over 31,5 prosent.

Det høyrenasjonalistiske partiet Gyllent daggry, som ved forrige valg ble landets tredje største parti, havnet denne gang under sperregrensen på 3 prosent og får ingen plass i nasjonalforsamlingen.

Gyllent daggry har fått 2,93 prosent av stemmene, ifølge det endelige resultatet som ble kunngjort mandag. Partiet krever at det blir holdt omtelling.

EU-gratulasjoner

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker skriver i et gratulasjonsbrev til Mitsotakis at det greske folk fortjener respekt for å ha holdt ut kriseårene.

«Jeg har full tillit til din personlige evne og det greske folks evne til å starte et nytt og lysere kapittel i deres lands historie», skriver Juncker.

«Mye er oppnådd. Men det er fortsatt mye å gjøre», fortsetter han.

Kriseprogrammet for Hellas er nå avsluttet, men EU stiller fortsatt strenge krav til budsjettdisiplin, og finansministrene i eurogruppen vil allerede mandag kveld diskutere en statusrapport om situasjonen i landet.

– Den viser at den forrige regjeringen gjennomførte tiltak som ikke gikk i riktig retning, sier en sentralt plassert EU-kilde i forkant av møtet.

(©NTB)