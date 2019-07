Det er ikke til å unngå at man treffer insekter når man er ute og kjører på denne tiden året. Det er verst på kveld og nattestid. Da kan bilen ofte bli helt pepret med knuste insekter i fronten, på speilene og i frontruten.

Ikke bare ser det stygt ut. Dette kan være vanskelig å fjerne også.

– Jo lengre det sitter på – desto verre blir det å få bort svineriet, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Forebygg

– Mitt beste råd er å forebygge. Polér bilen på utsatte steder før du drar på ferietur. De viktigste stedene er fronten, pansertuppen og sidespeilene, men også taket over frontruten kan være smart å ta med i samme slengen.

– Gjør man dette blir det mye enklere å fjerne insektene i etterkant, forklarer han.

Benny anbefaler å vaske bilen underveis på ferieturen også, om mulig.

– Ja, ser man at man har mye insekter i fronten og har anledning til å vaske det bort underveis, er det en fordel. Jo fortere du får det av – jo bedre er det, mener han.

Slik skifter du farge på bilen selv

Må av fort

Men for mange blir dette sittende på i en uke, eller kanskje både to, tre og fire også, før vi får tid til å vaske det av.

– Huff, har du da i tillegg en upolert bil som har stått i sola og blitt god varm i lakken – da her du virkelig en utfordring foran deg. Du kan bare glemme både bilvaskemaskin og bøtte og svamp da. Mesteparten av insektene vil ofte forstatt sitte der, sier Benny.

– At det ikke er pent å se på er nå en ting. Undersøkelser viser også at insektrester etser på lakken og kan føre til skader i form av flekker, hvis du venter for lenge med å fjerne dem.

Man får kjøpt spray og egne skrubber til å fjerne dette, man kan gni med svamp, eller bruke avfetting og poleringsmiddel, men like fullt er det en fæl og krevende jobb.

– Min erfaring med disse produktene er at suksessen er noe begrenset.

Dette er nesten ikke til å unngå - selv på nye biler

Trikset som hjelper deg

– Om dette har sittet på lakken for lenge, så har jeg et veldig enkelt triks. Insektene må bløtlegges. Legg våte håndklær over de områdene som er mest utsatt. La dette ligge og godgjøre seg 10 - 15 minutter, så kan du vaske det av med en god bilshampo og svamp etterpå, er Bennys råd i kampen mot insektene.

Men det aller smarteste er altså å forebygge med et ekstra lag polish på de mest utsatte stedene før du drar på kjøretur.

Les også: Derfor skal du ikke vaske bilen med oppvaskmiddel

Video: Sjekk ut denne elbil-duellen