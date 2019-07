TV-profilen Heather Mills (51) og 90 andre gikk til søksmål mot den britiske skandaleavisen News of the World.

De vant frem og får den høyeste skadeerstatningssummen registrert innen mediesaker i Storbritannias rettslige historie, skriver Sky News.

Den eksakte summen er enda ikke kjent.

Tiårig rettsoppgjør

Det hele begynte i 2011, da medieverden ble rystet av avsløringen om den britiske avisens arbeidsmetoder til å innhente informasjon.

Mills, som er ekskonen til Paul McCartney, og hennes søster Fiona Mills var blant de fornærmede da avlyttingsskandalen ble avslørt.

Avisen skal nemlig ha telefonavlyttet en rekke kjendiser siden 1999 til 2010, skriver The Telegraph.

91 personer gikk til søksmål, men i februar endte saken mot det britiske selskapet News Group Newspapers og den tidligere sjefredaktøren, mediekongen Rupert Murdoch, i et forlik for en ikke-oppgitt sum.

Søstrene Mills fikk sitt krav innfrid fordi News Group Newspaper ikke utviste ansvar da anklagelser om telefonavlyttning eller annen ulovlig informasjonsinnsamling ble gjort kjent, skriver The Telegraph.

Offentlig beklagelse

På mandag fikk de en offisiell unnskyldning på en rettshøring i London, i England.

VANT HISTORISK SUM: Heather Mills møter pressen etter den endelige seieren over den britiske skandaleavisen Foto: Kirsty O'connor / NTB Scanpix

– Den påklagende er her i dag, gjennom meg, for å komme med den dypeste unnskyldningen til Heather og Fiona Mills for skaden de har blitt påført gjennom invasjonen av deres privatliv, utført av individer som har jobbet for eller på vegne av The News of the World, sa en representant for medieselskapet i retten.

Beklagelsen ble utdypet med at slike aktiviteter ikke burde ha funnet sted og at avisen ikke hadde noen rett til å invadere privatlivet til Mills på en slik måte, skriver Sky News.

Møtte pressen

Etter rettshøringen uttalte Mills at summen de har fått er rekordhøy.

– Vi har blitt tildelt den høyeste skadeerstatningssummen innen mediesaker noengang i Storbritannias juridiske historie, og med det en komplett unnskyldning, sier Mills utenfor rettslokalene ifølge the Independent.

TV-profilen fortalte også pressen hvorfor hun gikk til søksmål for åtte år siden.

– Min motivasjon til å vinne denne tiårig-lange kampen stammer fra lysten på rettferdighet, ikke bare for min familie, mine veldedige organisasjoner og meg selv, men også for tusen av uskyldige mennesker som, på lik linje med meg, har lidd under slik avskyelig og kriminell behandling utført av en av verdens mektigste medieselskaper, sier Mills til pressen.