Christina Bu er generalsekretær i Norsk elbilforening, som faktisk er verdens største elbileier-forening – med over 75.000 medlemmer.

De har vokst raskt, akkurat som antallet elbiler på norske veier har gjort.

Christina fronter elbilforeningen, som har blitt en tydelig stemme i samfunnsdebatten, og har markert seg som en ekte kriger for elbilene.

Når vi møter Christina Bu i sommerpraten, deler hun blant annet sine tanker om hvordan hun tror bilparken ser ut i fremtiden.

Hva gjør du i sommer?

– Denne sommeren kjører jeg en blanding av Oslo- og Sørlandssommer. Jeg ser fram til å være turist i egen by og ta ting litt på sparket. Den aller siste utstillingen på Munch-museet på Tøyen blir besøkt på neste regnværsdag og så er det mange flotte uteserveringer i Oslo som det nå endelig er plass på.

Hva er best: Bilferie eller flyreise?

– Det er jo ingen tvil om at elbilferie er det beste om man tenker klimautslipp. I sommer deler mange bilder med oss på Instagram med taggen #elbilsommer. Medlemmene våre ferierer både i Norge og nedover i Europa med elbilen sin. Selv skal jeg innrømme at jeg har vært på langt flere flyreiser enn bilferier.

Christina Bu forteller at hennes største bilopplevelse var første gangen hun fikk prøvekjøre Nissan Leaf tilbake i 2011.

Hvem tar du med deg på den perfekte bilturen?

– Jeg hadde faktisk planlagt den perfekte bilturen nå i sommer, med samboeren til Helgelandskysten, men så ble det så mye styr med å få leid en elbil at vi droppet det. Neste år skal det skje!

Hva irriterer deg mest i trafikken?

– Blinklys! Rettere sagt manglende bruk av det. Det irriterer vettet av meg.

Christina var tidligere rådgiver i NAF. Nå leder hun Norsk elbilforening. Foto: Aksel Jermstad

Synes du elbilene har for mange fordeler i Norge?

– Ikke før de nærmer seg 100 prosent av nybilsalget. Tro det eller ei, de fleste kjøper fortsatt ikke elbil. Så fordelene er åpenbart ikke for mange.

...og hva med dieselbilene: Får de ufortjent mye pepper?

– Haha, jeg har faktisk kjørt en dieselbil selv den siste uka. Bortsett fra meg, så synes jeg ikke det er noen grunn til å gi folk som kjører dieselbil pepper. Poenget må være å gi folk muligheten til å velge elbil. Før de er fullt ut konkurransedyktige må det dermed noen fordeler til.

Hva synes du om bompengemotstanden i Norge?

– Jeg har til en viss grad forståelse for den, men synes debatten er ute av proporsjoner. Vi har hatt en kraftig vekst i vei- og infrastrukturutbyggingen de siste årene, noe som også har ført til mer bompenger. Den sammenhengen virker det som ikke alle ser.

Hva tror du vil skje med bilene de neste ti årene?

– Det er spennende! Vi står overfor en fullstendig disrupsjon i bilindustrien med endringer på veldig mange områder. Når det gjelder elbiler er vi så vidt i gang med teknologiutviklingen, vi vil få stadig bedre batterier og raskere lading. I tillegg vil det skje veldig mye innen autonomi og konsepter knyttet til bruk av bilene. NEVS, de som kjøpte SAAB i Trollhättan, er et eksempel på en bilprodusent som tenker helt nytt rundt konseptet bil.

Elbil-andelen har fosset frem i Norge de siste årene. Dette er helt nye Kia e-Soul.

Hva er din beste bilopplevelse?

– Det var første gang jeg testkjørte Nissan Leaf, i London våren 2011. Jeg hadde lenge hatt tro på elbil, men da følte jeg at utviklingen endelig begynte å rulle i riktig retning.

Hvilken bil får vi aldri se i garasjen din?

– Jeg synes de fleste biler har sin sjarm jeg. Jeg har ladeboks, da, så elbiler blir tatt ekstra godt imot.

Christina Bu (39) Jobber med: Generalsekretær i Norsk elbilforening



Første bil: Aldri eid bil



Hva kjører du nå: Jeg har lånt pappas VW Caddy den siste uka (fikk ikke låne mammas Audi e-tron dessverre)



Hva hører du på i bilen: NRK Alltid Nyheter eller høy musikk



Drømmebil: Den er ikke laget ennå

