Vil ta seg betalt for å plukke opp el-sparkesykler som ligger slengt

– Alle skader er alvorlige. Det samme gjelder biltrafikken, og selv om vi er best i Europa, er det mange som går bort i trafikken hvert år. Det er alvorlig, men det betyr ikke at vi forbyr bilen av den grunn.

ÅPEN FOR REGULERING: City manager i Voi, Pira Thiru, sier de er positive til strengere reguleringer for el-sparkesykler i Oslo. Foto: Mina Rise, TV 2

Åpne for reguleringer

TV 2 har snakket med talspersoner fra flere av el-sparkesykkelselskapene som har etablert seg i Oslo. Både Voi, Tier og Lime er åpne for å samarbeide om en eventuell regulering.

– Hvis det kommer noen reguleringer er vi veldig åpne for det, og tar imot det med åpne armer, sier Pira Thiru, city manager i Voi.

Selskapet Lime leier ut elektriske sparkesykler i over 100 byer verden over, og på fredag lanserte de sine første sykler i Oslo. Medgründer i selskapet, Toby Sun, mener strengere regulering kan være bra for selskapets økonomi.

– Jeg tror det må være regulert på en måte som er til fordel for brukerne, men også for de som ikke bruker sparkesyklene, sier Sun til TV 2.

Han sier han er positiv til et samarbeid med kommunen for å få til et tilbud som kan gagne flere.

Men til tross for at selskapene nå ser ut til å ville samarbeide med kommunen, mener samferdselsbyrådet at det fortsatt trengs regulering fra Samferdselsdepartementet.

– Vi fortsetter dialogen med selskapene, og vi prøver å bruke det vi kan for å ha positive virkemidler. Men hvis selskapene ikke ønsker å følge, eller ikke ønsker å være med, så har vi ingen mulighet til å begrense dette etterpå, sier Hermstad.