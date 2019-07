Det er i et intervju med den spanske avisen Marca at 29-åringen åpner opp om United-exiten.

– Jeg liker ikke å snakke for mye om fortiden, men det var uenigheter om prosjektet og min rolle i det, forteller Herrera.

Da Ole Gunnar Solskjær tok over Manchester United, var den baskiske midtbanespilleren tilnærmet fast på laget.

Etter at han pådro seg en hofteskade i kampen mot Liverpool i mars, slet han derimot med å spille seg inn igjen i elleveren.

Manchester Evening News har tidligere omtalt at Herrera allerede hadde kommet til enighet med PSG da Manchester United kom med et akseptabelt kontraktstilbud.

Dette bekrefter 29-åringen selv overfor Marca.

– Jeg var veldig fornøyd, og har mye å takke klubben og fansen for. Også Solskjær. Han gjorde mye for at jeg skulle bli, men ting skjedde ikke. De kom for sent. Da hadde jeg allerede valgt at jeg skulle spille i Paris, forklarer midtbanespilleren, som ble offisielt klar for PSG først i forrige uke.

Herreras exit gjør at Manchester United er tynnere besatt på midtbanen. Ole Gunnar Solskjær har allerede hentet en ving i Daniel James og en back i Aaron Wan-Bissaka. Nå skal kristiansunderen være ute etter Newcastle-unggutten Sean Longstaff for å fylle tomrommet etter Herrera.

På lørdag meldte Sky Sports at de røde djevlene forbereder et bud på Longstaff. Newcastle skal imidlertid ha et sterkt ønske om å beholde 21-åringen, som gjør at de røde djevlene må grave dypt i lommeboken om de vil hente ham. Skal en tro den britiske TV-kanalen, kan prislappen bli i overkant av 500 millioner kroner.