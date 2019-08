Han blir kalt norsk bilbransjes "grand old man". Øystein Herland (64) har vært sjef for Volvo i Norge i 20 år.

Han har også markert seg i offentligheten, med sterke synspunkter på blant annet bilavgifter. Og han er kjent som en innovativ og alltid nysgjerrig leder.

1. august setter han kursen mot Volvos hovedkontor i Gøteborg. Herland har nemlig blitt plukket ut til jobben som prosjektdirektør for det Volvo kaller "Future NSC & Retailer Operating Model".

Her skal Herland og et team på 10-15 personer legge strategien for Volvos satsing på nasjonale salgskontorer og forhandlernettverk.

Men først er han gjest i Brooms sommerprat:

– Hva gjør du i sommer?

– Litt av hvert, noe ferie på fjellet og litt i sørlige Europa.

– Hva er best: Bilferie eller flyreise?

– For oss er det kombinasjonen, favoritten er å fly til sentrale Europa og deretter benytte bil.

– Hvem tar du med deg på den perfekte bilturen?

– Det blir min kone og selvsagt gode venner, vi er en familie som kjører mye bil, regner med du ikke blir overrasket over å høre det. Vi trives veldig bra i en slik nomade-setting.

Herland sammen med daværende miljøvernminister Erik Solheim – og Volvos elektriske C30. Neste år kommer for øvrig Volvo med sin første masseproduserte elbil. Foto: Scanpix.

– Hva irriterer deg mest i trafikken?

– De som ikke ser medtrafikantene sine og oppfører seg som om de er totalt alene i trafikken, spesielt de som ikke har oppdaget at bilen har tre speil man kan se bakover i!

– Synes du elbilene har for mange fordeler i Norge?

– Nei egentlig ikke. Jeg tror veldig på det grønne skiftet, men det må skje i samarbeid mellom bransjen og myndighetene, det er store omstillinger vi står overfor,

– Ja, de gjør nok det, Euro6-biler er betydelig bedre enn sitt rykte, og har dessuten på langkjøring betydelig lavere utslipp enn en tilsvarende bil med bensinmotor.

Øystein Herland er 64 år, men ikke klar for å bli pensjonist. Foto: Volvo.

– Hva synes du om bompengemotstanden i Norge?

– Den er på sin plass! Bompenger er en del av den totale skattebelastningen og jeg mener at dette burde vært krevd inn over skatteseddelen, det vil i de aller fleste tilfeller komme bedre ut sosialt sett.

– Hva tror du vil skje med bilene de neste ti årene?

– De vil uten tvil bli sikrere og sikrere og "grønnere og grønnere". Dessuten har vi da et større antall selvkjørende biler som kan benyttes på veistrekninger som er godkjent for den typen bruk. Dessuten vil de aller fleste biler være oppkoblet, dermed får vi også en langt "smartere" mobilitet

– Hva er din beste bilopplevelse?

– Bak rattet i en Volvo mange mange ganger. Men bak rattet i et Italiensk merke på bane står fortsatt svært høyt i kurs.

– Hvilken bil får vi aldri se i garasjen din?

– Det gjelder nok de fleste egentlig, jeg har en ganske "snever" preferanse på bil.

Øystein Herland (64) Jobber med: Adm. dir i Volvo.

Adm. dir i Volvo. Første bil: Det var en Opel Caravan.

Det var en Opel Caravan. Hva kjører du nå: Vår cooleste bil, XC40.

Vår cooleste bil, XC40. Hva hører du på i bilen: Det meste, men alene i bilen, kanskje mot de mer tyngre kategorier av rock/heavy metal.

Det meste, men alene i bilen, kanskje mot de mer tyngre kategorier av rock/heavy metal. Drømmebil: Ærlighet varer lengst. Foruten en rekke nyere Volvo-biler må jeg nok si at et tidligere "søster-merke" som Aston Martin står høyt i kurs hos meg.

