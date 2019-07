Dave tar oss med inn i en stort rom som holder perfekt temperatur og fuktighet for lagring av tre. Her ligger det lag på lag med løvtynt treverk, som siden havner på arbeidsstasjonen for dette. Den minner om en slags hi tech sløydsal. Og igjen gjøres alt manuelt. Å skjære, forme og tilpasse interiørdetaljene i tre til én bil, tar ofte rundt tre uker.

– Tre er et fantastisk materiale i et bilinteriør, men det byr også på mange utfordringer. Helt grunnleggende er det jo slik at tre kan splintres hvis det skades, for eksempel ved en kollisjon. Det må vi naturligvis unngå. Etter rundt fem år skifter det også farge. Derfor bør alt treverket vi bruker i en bil komme fra det samme treet. Hvis ikke blir det fargeforskjeller etter hvert. Vi trenger derfor et stort tre. Valnøtt fra California er blant det som egner seg aller best, det er også populært blant kundene, forteller Dave.

De har laget bare én: Dette er verdens dyreste

Et lite glimt fra "trelastlageret". Her er det hylle på hylle med eksklusivt treverk, naturligvis lagret i riktig temperatur og luftfuktighet. Foto: Terry Paul

5.000 liter vann

Turen vår går mot slutten. Det gjør også ferden for en Rolls-Royce Cullinan, som snart skal forlate fabrikken. Den første SUV-en til Rolls-Royce har blitt en stor salgssuksess og er utsolgt i lang tid fremover. Dette eksemplaret skal til USA, som er et stort marked for Rolls-Royce.

Men først skal det gjennom en av de siste testene, som er av det våte slaget:

– Vi sjekker naturligvis at bilene våre er hundre prosent tette! Her bruker vi 73 dyser og 5.000 liter vann. Bare da kan vi være helt sikre på at også det har blitt perfekt, sier Dave.

En Rolls-Royce Cullinan nærmer seg ferdig, en heldig kjøper skal snart få bilen sin.

Kan aldri kjøpe bilene...

På vei ut stiller jeg et siste spørsmål, som jeg har gått og tenkt litt på underveis. I denne fabrikken jobber det altså over 4.000 mennesker, mange av dem er blant de flinkeste fagfolkene i verden innenfor sine områder. Det stilles svært høye krav til det de skal levere, hver eneste dag. Likevel vil sannsynligvis ingen av dem noen gang få råd til å kjøpe en ny Rolls-Royce. Hvordan føles det? Sikkert et veldig "skandinavisk" spørsmål, men jeg tar likevel sjansen på å stille det til Dave.

– Jeg skjønner hva du mener, men jeg tror ikke det er noen problemstilling, egentlig. Mitt inntrykk er at alle her er stolte av å jobbe i Rolls-Royce. Det gir nok også status i lokalmiljøet. Mange av de ansatte er ekte bilentusiaster. De har gjerne bilprosjekter privat også, som de legger sjelen sin i. Og så blir de veldig godt tatt vare på her i Rolls-Royce. Det er også en del av filosofien. Medarbeidere som trives, gjør en god jobb. Og det er avgjørende for å kunne levere på det nivået kundene våre skal kunne forvente, avslutter Dave.

