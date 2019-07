Ifølge politiet er det en fotgjenger som ble påkjørt. Kvinnen som er skadet blir kjørt i ambulanse til Ullevaal sykehus. Luftambulansen var også på stedet.

– Vi har alle nødetatene på stedet. Det vi vet er at én kvinne er alvorlig skade. Luftambulansen er på stedet, men siste melding viser at personen blir kjørt av vanlig ambulanse til Ullevaal sykehus, forteller Tore Solberg, operasjonsleder i Oslo politidistrikt til TV 2.

Politiet sier til TV 2 at det ikke er noen fotgjengerovergang hvor påkjørselen skjedde.

– Det tyder på at kvinnen har krysset veien uten at det er fotgjengerfelt der. Det er ikke noe fotgjengerovergang på stedet. Vi snakker med vitner og bussjåfører for å finne ut av hva som har skjedd, sier Solberg.

Slemmestadveien er stengt og skaper store trafikale problemer, opplyser politiet til TV 2.

– Veien er stengt i begge retninger, og det er full stans i trafikken. Det gjør at det er store trafikale problemer på stedet, forteller operasjonslederen videre.

Saken oppdateres!