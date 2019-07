Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny, har sett litt på Range Rover Sport fra 2014.

Prisene begynner å bli akseptable for min del, men er litt tvilende da de stort sett har gått rundt 100.000 km og garantien er utgått osv.

Bør dette bli med tanken eller skal jeg håpe på at den holder?

Benny svarer:

Heisann! Jeg skjønner godt at det kan friste med en Range Rover Sport. Disse bilene er lekre og dette var en skikkelig drømmebil da denne generasjonen dukket opp i 2013.

Den gangen gjorde prisene at det forble med drømmen for de fleste av oss.

Nå, fem-seks år senere har det skjedd noe med prisene. Du kan få en Range Rover Sport for rundt 500.000 kroner, mens man for nye må bla opp langt over 1 million kroner.

Bilene har etter min mening et helt fantastisk design og bryr på rikelig med aristokratisk karisma. Dessuten er mange svært velutstyrte og komforten ombord er det også lite å si på.

Men også denne medaljen har en bakside. Ryktene om litt frynsete kvalitet og noe variabel driftsikkerhet er nemlig ikke tatt helt ut av løse luften. Byggkvaliteten kan være ganske varierende.

Slik ser Range Rover Sport ut innvendig. Elegant, men ikke helt tipp topp moderne mer, med blant annet et litt gammelmodig MMI-system.

Problemer med motor, drivverk, elektronikken, girkasser, fjæringen, lekkasjer fra soltak og rundt bagasjelokket og lekkasjer fra motoren er alle ganske vanlige feil. Dessverre.

En stor undersøkelse foretatt av britiske "What Car?" viste at mer enn 60 prosent av eierne hadde opplevd store problemer med sine biler.

I en annen stor undersøkelse havnet Land Rover, som bilmerke generelt, på 30. plass, av 31 mulige, altså nest siste plass.

Så alt er ikke bare fryd og glede. Dessuten er bilene kostbare å reparere når noe går galt.

Jeg skal ikke på noen måte fraråde deg å kjøpe bilen, selv om jeg svartmaler dette noe. Men jeg mener at det er viktig å være klar over at dette eierskapet fort kan bli noe mer komplisert og dyrere enn å eie for eksempel en Toyota Yaris.

Så dette er definitivt en bil man må sjekk nøye før kjøp. Gjerne hos noen som virkelig forstår seg på dem. Helst en merkeforhandler som vet hva de skal se etter.

Å enten få med, eller kjøpe en tilleggsgaranti er heller ikke dumt på en slik bil, for som nevnt, det kan bli dyrt. Kjøpe helt uten garanti? Det hadde ikke jeg gjort, i alle fall ...

Leter du opp en hel, pen og fin bil i god teknisk stand, så er dette fortsatt en staselig skyss som fortsatt vil høste lange blikk fra mange medtrafikanter. Meg selv inkludert.

Ønsker deg lykke til med biljakten!

