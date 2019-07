Fra 5. divisjon til EM på under ett år: – Surrealistisk

Da Gunnar Halle tok ut troppen som skal representere Norge under Europamesterskap for G-19, som starter 15. juli, var det ett navn som overrasket mange, inkludert hovedpersonen selv.

På lista stod 18-åringen Philip Slørdahl.

– Jeg hadde helt ærlig ikke trodd det kom til å skje. Man har alltid håp om at man en eller annen gang skal få spille for landet sitt. At det skulle skje så fort, det hadde jeg aldri trodd, forteller Slørdahl.

– Proffdrømmen forsvant litt

Lillestrøms midtstopper har ikke bakgrunn fra noe stort akademi. Han har verken vært på kretslag eller landslagssamlinger tidligere i karrieren. Tvert i mot, 18-åringen har fotballutdannelsen sin fra norsk 5. divisjon og klubben Sagene.

– Jeg vil si det er en veldig unik reise. Det er ikke så mange som har gått de veiene så fort. Det er surrealistisk selv i dag å tenke at jeg spilte i 5. divisjon for ett år siden. Nå sitter jeg på benken i Eliteserien og reiser til Armenia og skal spille et europamesterskap, forklarer 18-åringen.

I Sagene var ikke Slørdahl sett på som et stort talent. Han var aldri den beste på laget, ifølge han selv. Tilbudene fra de store klubbene uteble.

– Proffdrømmen forsvant litt da jeg ble 17 år og jeg fortsatt var i 5. divisjon. Det var heller ikke så mye tilbud fra andre klubber, sier gutten fra Oslo.

Idet Slørdahl trodde profflivet kun skulle bli stående som en fantasi, kom en uventet klubb på banen.

Proffkontrakt og EM-billett

– Jeg trodde jeg skulle kunne ta steget opp ett nivå, men at jeg skulle gå til en eliteserieklubb, det hadde jeg ikke sett for meg, forteller Slørdahl.

Ut av det blå kom Lillestrøm Fotball på banen med et tilbud til Slørdahl. 1. august signerte han for Eliteserieklubben. Først på en juniorkontrakt, men 20. juni ble det til en proffkontrakt.

– Det var stort. Det var et «wow»-øyeblikk. Du har jo sett dem på TV og nå skulle du trene og spille ved siden av dem. Det var sinnssykt kult.

Bare fire dager etter signeringen av proffkontrakten med Lillestrøm, kom sjokkbeskjeden: Philip Slørdahl skulle til Armenia med det norske G-19 landslaget. Han skulle med til EM.

