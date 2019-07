Du husker kanskje #IceBucketChallenge, hvor kjendiser helte en bøtte med isvann over seg for å samle inn penger og skape oppmerksomhet rundt nervesykdommen ALS?

Eller #MannequinChallenge, som gikk ut på å filme en frosset situasjon, hvor alle som deltok sto stille, mens et videokamera sveipet forbi dem.

Utfordring

Nå er det en ny utfordring som sprer seg i sosiale medier. Kjendiser som Mariah Carey, Romeo Cruz, Blake Shelton, Ryan Reynolds og Ellie Goulding er blant de som har kastet seg på trenden.

#BottleCapChallenge går ut på å sparke av korken på flasken ved å gjøre et karatespark. Korken skal sparkes av uten å røre selve flasken.

Én av de som har fått mest oppmerksomhet rundt sitt bidrag, er superstjernen Mariah Carey.

Ti millioner visninger

Videoen ble lagt ut på Carey sin Twitter og Instagram-profil. På under et døgn har den blitt sett over ti millioner ganger, og fått drøyt én millioner likerklikk.

Det hele startet 25. juni da taekwondo-utøveren og instruktøren Farabi Davletchin publiserte et klipp da han utførte trikset. Actionfilm-skuespilleren Jason Statham kastet seg deretter på, og siden har den tatt internett med storm. Det skriver BBC.

