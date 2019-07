Den østerrikske spissen er klar for Shanghai SIPG. Det bekrefter West Ham på sine nettsider.

– 30-åringen forlater klubben etter to sesonger på London Stadium, hvor han har scoret 22 mål på 65 kamper, skriver klubben.

Shanghai SIPG vant den kinesiske ligaen forrige sesong.

I vinter var spissen heftig koblet med en overgang til samme klubb. Spillerens bror og agent, Danijel Arnautovic, gikk da offentlig ut og bekreftet det sterke ønsket om et klubbytte.

Feiden resulterte i at Arnautovic forlenget kontrakten med West Ham. På tidspunktet uttalte han at han ønsket å sette en stopper for spekulasjonene om at han var på vei bort, skriver The Guardian.

Tidligere denne uken skal Arnautovic ha informert West Ham om at han ønsket å få tillatelse til å forlate klubben til fordel for den kinesiske klubben. West Ham har tidligere bedt 30-åringen om å respektere kontrakten han forlenget i januar. Senere skal West Ham-manager Manuel Pellegrini ha bedt klubbens styre la den østerrikske spissen dra fra klubben.

Pellegrini skal være rasende på grunn av Arnautovics oppførsel, og lagkamerater i West Ham mener at det var best å få ham solgt så fort som mulig, hevder The Guardian.

Ifølge britiske medier skal overgangen ha en verdi på 240 millioner kroner.